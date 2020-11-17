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Главная страница » Blog » Власть » Николаевский исполком принял решение «О реализации права на труд”

Николаевский исполком принял решение «О реализации права на труд»

Николаевский исполком принял решение «О реализации права на труд»
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16 ноября исполком Николаевского городского совета согласовал решение по №1156 «О реализации права на труд субъектов хозяйствования на территории города Николаева в условиях карантина».

Как говорится в документе, исполнительный комитет решил:

  1. Поддержать обеспечения реализации права на труд субъектов хозяйствования, которые проводят деятельность в сферах торгового и бытового обслуживания, общественного питания в субботу и воскресенье при условии неукоснительного соблюдения противоэпидемических мероприятий в организации их деятельности.
  2. Обратиться в Кабинет Министров Украины об отмене дополнительных ограничений, предусмотренных пунктом 15 постановления Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 641 «Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS- CoV-2 »(с изменениями и дополнениями) по реализации права на труд субъектов хозяйствования в субботу и воскресенье (текст обращения прилагается).

Мэр Сенкевич обратится в региональную комиссию ТЭБ и ЧС для смягчения «карантина выходного дня»

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Алина Сидорова

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