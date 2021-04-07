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Главная страница » Blog » Власть » Николаевский колл-центр будет принимать обращения по новому номеру

Николаевский колл-центр будет принимать обращения по новому номеру

phone 5300447 1280 - Николаевский колл-центр будет принимать обращения по новому номеру
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С 8 апреля сообщить об аварийной или инной ситуации в Николаеве, требующей решения, можно будет по новому телефону (0512) 751 588. Об этом сообщили в городском департаменте ЖКХ.

Шаг вынужденный, связанный с изменениями номерного фонда оператора. На старой линии на первое время будет включена переадресация.

Напомним, что телефон — это не единственный способ связи с «колцентром 1588».
Кроме этого, «колцентр 1588» работает и в сети Интернет https://callcenter.mkrada.gov.ua/ и по другим телефонам:

  • (0512) 533 588
  • (095) 003 1588
  • (093) 170 1588
  • (067) 460 1588

Также, можно скачать на мобильный телефон одноименное приложение, зарегистрироваться и иметь возможность сообщать в соответствующие службы о городских проблемах, и заодно отслеживать прогресс в их решении.

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Алина Сидорова

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