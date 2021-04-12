Чтобы обеспечить областные учреждения здравоохранения современным медицинским оборудованием, его можно брать в аренду. Таким образом из областного бюджета не будут расходоваться средства на приобретение дорогостоящего оборудования, — считает председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Такое мнение она высказала во время совещания с главными врачами областных медучреждений.

Сама суть медицинской реформы в чем — что мы не обязаны покупать дорогостоящее оборудование, это экономически необоснованно. В НСЗУ мне ответили на вопрос — можем ли мы поставить во все больницы, там, где есть необходимость, арендованное оборудование (я у вас спрашивала информацию по оборудованию) как мы можем сделать это, поставить, а НСЗУ законтрактуеться под него. Причем, по медицинской реформе, Нацслужбе здоровья неважно, в какой/чьей собственности [это оборудование] будет находиться — непосредственно в собственности или будет арендовано, — пояснила руководителям больниц председатель Николаевского облсовета.

Как пример воплощения такой идеи, Анна Замазеева назвала проведение КТ и МРТ для пациентов областных учреждений, ведь оборудование для этого нужно современное, эффективное и дорогое. В то же время, если медучреждение возьмет необходимую технику в аренду, то у больницы в то же время останутся деньги на выплату заработных плат, стратегическое развитие, качественную помощь пациентам. В первую очередь для этого нужно тщательно определить потребность учреждений в медицинском оборудовании и проанализировать эффективность от выбранного того или иного (приобретения в собственность / аренды) способа использования техники.