Сегодня Понедельник, 12 апреля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

karta 600x400 - Перевести пенсию на банковскую карту можно в одно касание

Перевести пенсию на банковскую карту можно в одно касание

image 600x400 - Минздрав создаёт систему реабилитации для переболевших коронавирусом

Минздрав создаёт систему реабилитации для переболевших коронавирусом

2020 05 07 test 600x400 - Пробное ВНО 2021: эксперты подготовили видеокомментарии ко всем заданиям по всем предметам

Пробное ВНО 2021: эксперты подготовили видеокомментарии ко всем заданиям по всем предметам

2020 05 06 budzet obshchestwenij 600x400 - В Николаеве стартовал прием проектов на Общественный бюджет

В Николаеве стартовал прием проектов на Общественный бюджет

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Технологии » Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду

Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду

medoborudovanie - Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду
0

Чтобы обеспечить областные учреждения здравоохранения современным медицинским оборудованием, его можно брать в аренду. Таким образом из областного бюджета не будут расходоваться средства на приобретение дорогостоящего оборудования, — считает председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Такое мнение она высказала во время совещания с главными врачами областных медучреждений.

Сама суть медицинской реформы в чем — что мы не обязаны покупать дорогостоящее оборудование, это экономически необоснованно. В НСЗУ мне ответили на вопрос — можем ли мы поставить во все больницы, там, где есть необходимость, арендованное оборудование (я у вас спрашивала информацию по оборудованию) как мы можем сделать это, поставить, а НСЗУ законтрактуеться под него. Причем, по медицинской реформе, Нацслужбе здоровья неважно, в какой/чьей собственности [это оборудование] будет находиться — непосредственно в собственности или будет арендовано, — пояснила руководителям больниц председатель Николаевского облсовета.

Как пример воплощения такой идеи, Анна Замазеева назвала проведение КТ и МРТ для пациентов областных учреждений, ведь оборудование для этого нужно современное, эффективное и дорогое. В то же время, если медучреждение возьмет необходимую технику в аренду, то у больницы в то же время останутся деньги на выплату заработных плат, стратегическое развитие, качественную помощь пациентам. В первую очередь для этого нужно тщательно определить потребность учреждений в медицинском оборудовании и проанализировать эффективность от выбранного того или иного (приобретения в собственность / аренды) способа использования техники.

Spread the love
  • 129
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Тилигульском парке строят островки-платформы для редких птиц
Next post Для медработников Николаева организовали спецперевозки

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

medoborudovanie 600x400 - Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду

Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду

user net 600x400 - YouTube начнет скрывать дизлайки

YouTube начнет скрывать дизлайки

passport 6012613 1280 600x400 - Украине нужно разработать систему «паспортов вакцинации» - Владимир Зеленский

Украине нужно разработать систему «паспортов вакцинации» — Владимир Зеленский