«К синим рифмам подключение дождя» — дебютный сборник стихотворений уже опытного поэта Максима Постникова, более известного в творческих кругах Николаева как Макс Айдахо. Автор рассказывает, что такой псевдоним он когда-то выбрал, чтобы выразить творческую сторону своей натуры. Впрочем, когда дошло до издания первого сборника стихов, захотелось запечатлеть на ней и свое настоящее имя. Оно в издании, которое в итоге получилось двусторонним, символизирует личность, без которой не было бы поэта и за одно выражает уважение родителям и семье, без которых не было бы ни первого, ни второго.

сюжет ТРК Сатурн

Рассказывая о содержании сборника, Максим говорит, что туда вошли наиболее удачные, по его мнению, произведения за 10 лет. В них отразились любовь к творчеству Сергея Есенина, цитаты из Библии, мысли и чувства самого поєта, а также фрагменты из литературных дневников.

Стихотворные тексты в сборнике дополнили иллюстрации николаевской художницы Светланы Чебанов. Их не много, впрочем, как говорит Макс, они хорошо отражают идею о двух сторонах личности.

Издать книгу было личной идеей автора, тексты уже давно просились на бумагу. Прислушавшись к советам коллег по цеху, Аркадия Сурова и Ольги Сквирский, Макс обратился к издательнице Ирине Гудым. Весь процесс, от вычитки рукописи до выпуска первого экземпляра, занял всего несколько месяцев. Первый тираж был всего 50 экземпляров и они, как утверждает Максим, разлетелись почти сразу. Поэтому сейчас речь уже идет о переиздании.