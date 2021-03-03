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Николаевским фермерам расскажут о новациях в налоговом законодательстве

Николаевским фермерам расскажут о новациях в налоговом законодательстве
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С целью наработки путей, механизмов и способов решения проблемных вопросов, которые возникают при деятельности фермерских хозяйств, 1 марта, под патронатом заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого, в формате ZOOM-конференции состоялось заседание рабочей группы по оперативному решению вопросов налогообложения в аграрном секторе при участии руководства Минэкономики, Минфина, ГНС, представителей профильных аграрных ассоциаций и общественных объединений. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области.

Николаевскую область в онлайн-заседании представили первый заместитель председателя облгосадминистрации Георгий Решетилов, директор департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Елена Пискун, исполняющий обязанности начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, начальник управления контроля за подакцизными товарами ГУ ГНС в Николаевской области Владислав Ракипов и члены областной рабочей группы.

Во время мероприятия рассмотрены вопросы относительно уменьшения ставки НДС, лицензирования использования топлива, приостановки регистрации налоговых накладных, реализации финансовой поддержки с доплаты единого социального взноса семейным фермерским хозяйствам.

Учитывая важность проведения качественной информационно-разъяснительной работы относительно налоговых новаций среди представителей фермерских хозяйств, по итогам встречи принято решение провести 12 марта 2021 года на базе Главного управления ГНС в Николаевской области семинар для аграриев по вопросам налогообложения. Детальная информация относительно запланированного семинара размещена на субсайте Главного управления ГНС в Николаевской области в разделе «Анонсы», по ссылке: https://mk.tax.gov.ua/anonsi — ark/

По словам Дмитрия Прокофьева, проведение подобных мероприятий является чрезвычайно важным, ведь аграрный сектор является одним из базовых в экономике и стратегически важных для национальной безопасности Украины. Соответственно, все средства государственного регулирования должны способствовать эффективному функционированию аграрного сектора.

«Проведение заседаний в таком формате позволяет скоординировать взаимодействие всех участников рабочей группы и способствует решению проблемных для агробизнеса вопросов. Нам важно знать, с какими проблемами в сфере налогообложения, лицензирования или господдержки сталкиваются аграрии и в экспертном кругу наработать соответствующие решения, которые облегчат процессы осуществления их хозяйственной деятельности», — отметил Дмитрий Прокофьев.

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Prev post 12 марта ГНС Николаевщины и Николаевская ОГА проведут семинар для сельхозтоваропроизводителей

Людмила Александрова

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