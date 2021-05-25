25 мая в Николаеве представили новую линейку пассажирских автобусов РУТА. Модель «Рута 40 С» производит Часовоярский автобусный завод. Она создана на базе Iveco, оснащен экономичным двигателем, соответствующим стандарту Евро 6. Автобус приспособлен для перевозки людей с инвалидностью, рассчитанный на 26 или 23 пассажира в случае транспортировки кресла.



фото: сайт Николаевского городского совета

Автобусы на данном шасси производятся на заводе около трех лет, их кузов создается из некорродирующих материалов, и, как уверяет производитель, в больших городах показали себя экономичными и износостойкими.

Именно эти модели РУТЫ николаевским предприятиям-перевозчикам предлагают рассмотреть для замены старых маршруток.