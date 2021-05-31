В 2021 году исполняется 200 лет Николаевской астрономической обсерватории. Начало строительства датируется 15 мая 1821, когда адмирал Алексей Грейг одобрил проект архитектора Федора Вунша.

Обсерватория основывалась как морская, с целью обеспечения Черноморского флота и обучения морских офицеров астрономическим методам ориентирования.

Местом расположения была выбрана вершина Спасского кургана, самого высокого холма молодого города Николаева. Управлять строительством поручили инженеру-гидротехнику Борису Фон-дер-флису (по поручению вице-адмирала Алексея Грейга также разрабатывал проект Спасского самотечного водопровода от Фонтана в Каменном саду до Адмиралтейства в 1819 году и по своему проекту создавал Городскую набережную внизу Приморского бульвара в Одессе в 1829- 1832 гг.). Первым директором учреждения стал Карл Кнорре, который руководил обсерваторией около 50 лет.

Астрономическая обсерватория пережила много знаменательных событий в истории: Первую мировую войну, революцию, гражданскую войну и многое другое.

В 1992 году Николаевская астрономическая обсерватория стала самостоятельным научным учреждением, а в 2002 году получила статус научно-исследовательского института.

Более подробно об истории научного учреждения можно узнать из фильма «Николаевская обсерватория — 190 лет на орбите науки», снятого в 2010-2011 годах режиссером Вадимом Кирчевым.

фильм «Николаевская обсерватория — 190 лет на орбите науки», реж. В. Кирчев