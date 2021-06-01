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Николаевскому академическому украинскому театру драмы и музкомедии присвоили статус национального

ukrainskij teatr - Николаевскому академическому украинскому театру драмы и музкомедии присвоили статус национального
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31 мая Владимир Зеленский подписал Указ, которым предоставил статус национального Николаевскому академическому украинскому театру драмы и музыкальной комедии. Текст документа был опубликован на сайте Офиса Президента.

Справка:

История Николаевского академического украинского театра драмы и музыкальной комедии началась 1 ноября 1927 года после создания Театра юного зрителя.

Крестными родителями театра, кураторами и педагогами стали народные артисты Советского Союза: легенда московского малого театра Александра Яблочкина, выдающийся актер МХАТа Николай Плотников, ученица и сподвижница выдающегося украинского театрального деятеля Леся Курбаса София Мануйлович, братья Роберт и Рафаил Адельгейм.

В августе 1959 году была объединена трупы Николаевского государственного театра юного зрителя и Николаевского передвижного украинского театра им. Т. Шевченко в один коллектив — Николаевский областной украинский музыкально-драматический театр.

В 1980 году театру присвоили новый статус — Николаевский украинский театр драмы и музыкальной комедии, а в сентябре 2001 года ему был присвоен статус академического.

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Алина Сидорова

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