В Николаеве открыли набор участников на образовательную программу проекта «Молодежная школа социально-ответственного бизнеса: обучение для противодействия последствиям пандемии COVID-19». Инициаторами проекта стала платформа предпринимателей «МрійДій» вместе с партнерами.

Цель проекта: содействие развитию политики социально-ответственного бизнеса среди молодых предпринимателей Николаевской области, внедряя образовательные и социальные меры, направленные на противодействие пандемии.

Проект предусматривает 3 этапа.

На первом этапе 20 молодых представителей социально-ответственного бизнеса пройдут 90-часовую образовательную программу из 5 тематических модулей: социальное предпринимательство, проектный менеджмент, PR, HR и цели устойчивого развития в предпринимательстве.

Второй этап предусматривает конкурс грантов среди выпускников образовательной программы. В рамках конкурса 10 представителей социально-ответственного бизнеса в партнерстве с общественными организациями Николаевской области смогут реализовать 10 проектов на общую сумму 1 млн гривен.

Третий этап проекта предусматривает проведение конкурса среди молодых бизнесменов Николаевской области «Лучшие практики молодежного социально-ответственного бизнеса на Николаевщине во время пандемии».

Лучшие практики будут отмечены ценными призами во время «І Форума Молодежного социально-ответственного бизнеса».

Дедлайн — 31 января 2021.

Как подать заявку? Заполнить форму на онлайн-платформе, описав идею вашего проекту по ссылке.

Инициатива реализуется в рамках совместного проекта Правительства Швеции и Программы развития ООН (ПРООН) в Украине «Усиленное партнерство для устойчивого развития», в партнерстве с Представительством DVV International в Украине, управлением молодежной политики Николаевского городского совета, управлением молодежи и спорта Николаевской ОГА, общественной организацией «Клуб устойчивого развития« Южная инициатива », Общественной организацией « МИФАРТ » и 19 бизнес-представительствами Николаевщины.

Подробную информацию можно получить у руководителя проекта Виктора Сикаленка: viktor.sikalenko@mriydiy.com.ua

Информация платформы «МрійДій»