С 1 января в Украине подорожала услуга распределения (доставки) газа. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), утвердила тарифы для всех облгазов на 2021, пишет ГазПравда.

В 40 облгазах после Нового года тарифы выросли. И только в двух — снизились. В среднем тарифы на распределение газа в 2021 году выросли в 1,6 раз.

Смена тарифов с 1 января

Больше будут платить клиенты ООО «Газовик» — 3,06 грн за кубометр в месяц. А меньше всего — 37 коп за кубометр в месяц — клиенты АО «Киевгаз». В АТ «Николаевгаз» тариф составляет 2,34 грн за кубометр в месяц.

Почему тарифы выросли по-разному? Регулятор учел план развития газораспределительной сети каждого облгаза отдельно.

На рост тарифа повлияли:

изменение расходов, связанных с использованием природного газа в нормативные и производственно-технологические потери/расходы природного газа и собственные нужды, учитывая данные мониторинга уровня оптовой цены природного газа и анализа тенденций изменения цены природного газа на нерегулируемом сегменте оптового рынка природного газа Украины;

изменение расходов на оплату труда с учетом положений постановления Кабинета Министров Украины от 29.07.2020 № 671 «Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 — 2023 годы»;

изменение элементов затрат планируемой годовой тарифной выручки с учетом изменения расходов, связанных с использованием природного газа в нормативные и производственно-технологические потери/расходы природного газа и собственные нужды и затрат на оплату труда.

Тарифы остальных облгазов — ниже в таблице:

Название предприятия Тариф до 31 декабря 2020 року

(грн за 1 куб. м в месяц) с НДС Тариф после 1 января 2021 року

(грн за 1 куб. м в месяц) с НДС АТ «Вінницягаз» 1,16 2,02 АТ «Волиньгаз» 1,18 1,88 АТ «Дніпрогаз» 0,71 1,12 АТ «Дніпропетровськгаз» 1,37 1,40 АТ «Житомиргаз» 1,19 2,02 АТ «Закарпатгаз» 1,37 2,22 АТ «Запоріжгаз» 0,77 1,12 АТ «Івано-Франківськгаз» 1,38 2,29 АТ «Київгаз» 0,34 0,37 АТ «Криворіжгаз» 0,46 0,61 АТ «Луганськгаз» 1,10 1,86 АТ «Львівгаз» 1,19 2,02 АТ «Миколаївгаз» 1,46 2,34 АТ «Рівнегаз» 1,24 2,02 АТ «Сумигаз» 1,03 1,54 АТ «Тернопільміськгаз» 0,40 1,06 АТ «Тисменицягаз» 1,38 2,84 АТ «Харківгаз» 1,36 2,28 АТ «Харківміськгаз» 0,36 0,42 АТ «Хмельницькгаз» 1,10 1,99 АТ «Чернівцігаз» 1,44 2,76 АТ «Чернігівгаз» 1,13 1,94 ТОВ «Газовик» 1,91 3,06 ПрАТ «Гадячгаз» 1,27 2,06 ПАТ «Донецькоблгаз» 0,84 1,22 АТ «Київоблгаз» 0,97 1,74 ВАТ «Кіровоградгаз» 1,04 1,92 ПрАТ «Коростишівгаз» 1,02 2,10 ПрАТ «Кременчукгаз» 0,35 0,47 АТ «Лубнигаз» 1,46 2,94 ПАТ «Маріупольгаз» 1,31 1,84 ПрАТ «Мелітопольгаз» 1,57 2,62 АТ «Одесагаз» 0,95 1,01 АТ «Полтавагаз» 1,31 2,32 ПрАТ «Тернопільгаз» 1,24 2,60 ПрАТ «Уманьгаз» 1,20 2,50 АТ «Херсонгаз» 1,13 2,02 АТ «Черкасигаз» 0,58 0,65 ПрАТ «Шепетівкагаз» 0,68 1,31 ПрАТ «НГХП «Сірка» 1,82 1,37 ДП «Кременецьке УПРГ» 0,90 1,56 ТзОВ «Спектргаз» 3,28 2,82