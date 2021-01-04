С 1 января в Украине подорожала услуга распределения (доставки) газа. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), утвердила тарифы для всех облгазов на 2021, пишет ГазПравда.
В 40 облгазах после Нового года тарифы выросли. И только в двух — снизились. В среднем тарифы на распределение газа в 2021 году выросли в 1,6 раз.
Больше будут платить клиенты ООО «Газовик» — 3,06 грн за кубометр в месяц. А меньше всего — 37 коп за кубометр в месяц — клиенты АО «Киевгаз». В АТ «Николаевгаз» тариф составляет 2,34 грн за кубометр в месяц.
Почему тарифы выросли по-разному? Регулятор учел план развития газораспределительной сети каждого облгаза отдельно.
На рост тарифа повлияли:
- изменение расходов, связанных с использованием природного газа в нормативные и производственно-технологические потери/расходы природного газа и собственные нужды, учитывая данные мониторинга уровня оптовой цены природного газа и анализа тенденций изменения цены природного газа на нерегулируемом сегменте оптового рынка природного газа Украины;
- изменение расходов на оплату труда с учетом положений постановления Кабинета Министров Украины от 29.07.2020 № 671 «Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 — 2023 годы»;
- изменение элементов затрат планируемой годовой тарифной выручки с учетом изменения расходов, связанных с использованием природного газа в нормативные и производственно-технологические потери/расходы природного газа и собственные нужды и затрат на оплату труда.
Тарифы остальных облгазов — ниже в таблице:
|Название предприятия
|Тариф до 31 декабря 2020 року
(грн за 1 куб. м в месяц) с НДС
|Тариф после 1 января 2021 року
(грн за 1 куб. м в месяц) с НДС
|АТ «Вінницягаз»
|1,16
|2,02
|АТ «Волиньгаз»
|1,18
|1,88
|АТ «Дніпрогаз»
|0,71
|1,12
|АТ «Дніпропетровськгаз»
|1,37
|1,40
|АТ «Житомиргаз»
|1,19
|2,02
|АТ «Закарпатгаз»
|1,37
|2,22
|АТ «Запоріжгаз»
|0,77
|1,12
|АТ «Івано-Франківськгаз»
|1,38
|2,29
|АТ «Київгаз»
|0,34
|0,37
|АТ «Криворіжгаз»
|0,46
|0,61
|АТ «Луганськгаз»
|1,10
|1,86
|АТ «Львівгаз»
|1,19
|2,02
|АТ «Миколаївгаз»
|1,46
|2,34
|АТ «Рівнегаз»
|1,24
|2,02
|АТ «Сумигаз»
|1,03
|1,54
|АТ «Тернопільміськгаз»
|0,40
|1,06
|АТ «Тисменицягаз»
|1,38
|2,84
|АТ «Харківгаз»
|1,36
|2,28
|АТ «Харківміськгаз»
|0,36
|0,42
|АТ «Хмельницькгаз»
|1,10
|1,99
|АТ «Чернівцігаз»
|1,44
|2,76
|АТ «Чернігівгаз»
|1,13
|1,94
|ТОВ «Газовик»
|1,91
|3,06
|ПрАТ «Гадячгаз»
|1,27
|2,06
|ПАТ «Донецькоблгаз»
|0,84
|1,22
|АТ «Київоблгаз»
|0,97
|1,74
|ВАТ «Кіровоградгаз»
|1,04
|1,92
|ПрАТ «Коростишівгаз»
|1,02
|2,10
|ПрАТ «Кременчукгаз»
|0,35
|0,47
|АТ «Лубнигаз»
|1,46
|2,94
|ПАТ «Маріупольгаз»
|1,31
|1,84
|ПрАТ «Мелітопольгаз»
|1,57
|2,62
|АТ «Одесагаз»
|0,95
|1,01
|АТ «Полтавагаз»
|1,31
|2,32
|ПрАТ «Тернопільгаз»
|1,24
|2,60
|ПрАТ «Уманьгаз»
|1,20
|2,50
|АТ «Херсонгаз»
|1,13
|2,02
|АТ «Черкасигаз»
|0,58
|0,65
|ПрАТ «Шепетівкагаз»
|0,68
|1,31
|ПрАТ «НГХП «Сірка»
|1,82
|1,37
|ДП «Кременецьке УПРГ»
|0,90
|1,56
|ТзОВ «Спектргаз»
|3,28
|2,82
88