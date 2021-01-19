Сегодня Вторник, 19 января, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Николаевскую молодежь будут учить противодействовать последствиям пандемии

Николаевскую молодежь будут учить противодействовать последствиям пандемии

Сегодня заканчивается регистрация на пробное ВНО

Сегодня заканчивается регистрация на пробное ВНО

В николаевской школе №57 будут проводить уроки по робототехнике

В николаевской школе №57 будут проводить уроки по робототехнике

НКРЭКУ снизил тариф на распределение газа для «Николаевгаз»

НКРЭКУ снизил тариф на распределение газа для «Николаевгаз»

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Власть » НКРЭКУ снизил тариф на распределение газа для «Николаевгаз»

НКРЭКУ снизил тариф на распределение газа для «Николаевгаз»

НКРЭКУ снизил тариф на распределение газа для «Николаевгаз»
0

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 19 января снизила тарифы на распределение газа для 14 компаний. Максимальный тариф составит 1,79 гривен за кубометр.

Заседание комиссии транслировалось на Youtube.

Тарифы снижены для компаний:

ЧАО «Гадячгаз», АО «Закарпатгаз», АО «Ивано-Франковскгаз», ЧАО «Коростышевгаз», АО «Лубныгаз», Чао «Мелитопольгаз», АО «Николаевгаз», АО «Полтавагаз», ЧАО «Тернопольгаз», АО «Тысменицагаз», ЧАО «Уманьгаз», АО «Харьковгаз», ОАО «Черновцыгаз», ООО «Газовик».

Відкрите засідання НКРЕКП 19-01-2021

Решением комиссии тарифы снижены для этих компаний на 5-30% до 1,66-1,79 грн (без НДС).

Как отметили на заседании, решение принято «с целью недопущения социального напряжения среди населения».

Также Кабинет министров Украины готовит законопроект, который касается цены на газ. В частности, речь идет о том, чтобы сократить разрыв в тарифе на распределение газа в разных регионах.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодняшнее решение регулятора НКРЭКУ о снижении предельного тарифа на распределение газа до 1,79 гривен за кубометр не означает, что он будет одинаковым для всех. У десятков компаний этот тариф будет ниже.

«В ближайшее время в парламент также будет подана ​​инициатива, которая должна уменьшить разрыв в тарифах между разными газораспределительными компаниями и устанавливать справедливый тариф на распределение газа для всех людей», — добавил Шмыгаль.

по информации РБК-Україна

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Максим Степанов: возвращение младших классов в школы может свести на нет цель усиленного карантина
Next post В николаевской школе №57 будут проводить уроки по робототехнике

Татьяна Корбун

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В николаевской школе №57 будут проводить уроки по робототехнике

В николаевской школе №57 будут проводить уроки по робототехнике

Николаевские школьники стали победителями спортивного челленджа SportCraft Games Online

Николаевские школьники стали победителями спортивного челленджа SportCraft Games Online

В Николаеве провели экскурсию со смартфоном, сканируя таблички с QR-кодами

В Николаеве провели экскурсию со смартфоном, сканируя таблички с QR-кодами