Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 19 января снизила тарифы на распределение газа для 14 компаний. Максимальный тариф составит 1,79 гривен за кубометр.

Заседание комиссии транслировалось на Youtube.

Тарифы снижены для компаний:

ЧАО «Гадячгаз», АО «Закарпатгаз», АО «Ивано-Франковскгаз», ЧАО «Коростышевгаз», АО «Лубныгаз», Чао «Мелитопольгаз», АО «Николаевгаз», АО «Полтавагаз», ЧАО «Тернопольгаз», АО «Тысменицагаз», ЧАО «Уманьгаз», АО «Харьковгаз», ОАО «Черновцыгаз», ООО «Газовик».

Відкрите засідання НКРЕКП 19-01-2021

Решением комиссии тарифы снижены для этих компаний на 5-30% до 1,66-1,79 грн (без НДС).

Как отметили на заседании, решение принято «с целью недопущения социального напряжения среди населения».

Также Кабинет министров Украины готовит законопроект, который касается цены на газ. В частности, речь идет о том, чтобы сократить разрыв в тарифе на распределение газа в разных регионах.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодняшнее решение регулятора НКРЭКУ о снижении предельного тарифа на распределение газа до 1,79 гривен за кубометр не означает, что он будет одинаковым для всех. У десятков компаний этот тариф будет ниже.

«В ближайшее время в парламент также будет подана ​​инициатива, которая должна уменьшить разрыв в тарифах между разными газораспределительными компаниями и устанавливать справедливый тариф на распределение газа для всех людей», — добавил Шмыгаль.

по информации РБК-Україна