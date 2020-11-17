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Главная страница » Blog » Главная » Ночью неизвестные пытались украсть миллион гривен с Николаевского хлебозавода

Ночью неизвестные пытались украсть миллион гривен с Николаевского хлебозавода

Ночью неизвестные пытались украсть миллион гривен с Николаевского хлебозавода
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В ночь с 16 на 17 ноября неизвестные проникли в админздание хлебозавода, распилив двери электроинструментом. А вот открыть сейф воры так и не смогли, поэтому скрылись.

Об єтом сообщили в ГУНП в Николаевской области.

  • 2020 11 17 ograblenie 768x1024 - Ночью неизвестные пытались украсть миллион гривен с Николаевского хлебозавода
  • 2020 11 17 ograblenie 2 768x1024 - Ночью неизвестные пытались украсть миллион гривен с Николаевского хлебозавода

Во время осмотра места происшествия полицейские совместно с сотрудниками завода выяснили, что деньги, более миллиона гривен, остались в сейфе.

Киберполиция разыскала афериста, который продавал строительные материалы через Интернет

Сейчас принимаются меры для установления и задержания причастных к преступлению лиц.

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Алина Сидорова

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