В ночь с 16 на 17 ноября неизвестные проникли в админздание хлебозавода, распилив двери электроинструментом. А вот открыть сейф воры так и не смогли, поэтому скрылись.

Об єтом сообщили в ГУНП в Николаевской области.





Во время осмотра места происшествия полицейские совместно с сотрудниками завода выяснили, что деньги, более миллиона гривен, остались в сейфе.

Киберполиция разыскала афериста, который продавал строительные материалы через Интернет

Сейчас принимаются меры для установления и задержания причастных к преступлению лиц.