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Ночью в Николаеве произошло 2 пожара — спасали жилые дома

Ночью в Николаеве произошло 2 пожара — спасали жилые дома
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О пожаре жилого дома на улице Багрицкого в Службу спасения сообщили 28 июля в 5:34. К месту выехали пожарные 5 ГПСЧ. Пожаро охватил 75 кв. м. площади, в 07:20 его полностью ликвидировали. Вероятной причиной возникновения называют короткое замыкание электросети. Огонь успел уничтожить часть кровли, перекрытия, металлопластиковое окно и 2 конвектора, однако само здание удалось спасти.

  • 2020 07 28 pozhar2 - Ночью в Николаеве произошло 2 пожара - спасали жилые дома
  • 2020 07 28 pozhar3 1024x768 - Ночью в Николаеве произошло 2 пожара - спасали жилые дома
  • 2020 07 28 pozhar4 1024x768 - Ночью в Николаеве произошло 2 пожара - спасали жилые дома
фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

Также утром произошел пожар на улице Одесской, горела деревянная хозяйственная постройка возле жилого дома. Огонь охватил 30 кв. м площади. Пожар тушили спасатели 1 ГПСЧ. Причина его возникновения устанавливается. Спасен жилой дом.

И в этот раз короткое замыкание — под Вознесенском сгорел дом

Пожар на улице Гречишникова в Николаеве: короткое замыкание уничтожило имущество

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Алина Сидорова

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