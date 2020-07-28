О пожаре жилого дома на улице Багрицкого в Службу спасения сообщили 28 июля в 5:34. К месту выехали пожарные 5 ГПСЧ. Пожаро охватил 75 кв. м. площади, в 07:20 его полностью ликвидировали. Вероятной причиной возникновения называют короткое замыкание электросети. Огонь успел уничтожить часть кровли, перекрытия, металлопластиковое окно и 2 конвектора, однако само здание удалось спасти.





фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

Также утром произошел пожар на улице Одесской, горела деревянная хозяйственная постройка возле жилого дома. Огонь охватил 30 кв. м площади. Пожар тушили спасатели 1 ГПСЧ. Причина его возникновения устанавливается. Спасен жилой дом.

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