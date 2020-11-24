Сегодня Вторник, 24 ноября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Под Николаевом снова горит свалка ТБО

Под Николаевом снова горит свалка ТБО

В Николаеве начали строить троллейбусную линию в Корабельный район

В Николаеве начали строить троллейбусную линию в Корабельный район

В горисполкоме определяются с электронным билетом

В горисполкоме определяются с электронным билетом

В ЮНИСЕФ считают, что от закрытия школ будет больше последствий, чем от COVID-19

В ЮНИСЕФ считают, что от закрытия школ будет больше последствий, чем от COVID-19

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Происшествия » Ночью в Николаеве сгорел AUDI A6, причина неизвестна

Ночью в Николаеве сгорел AUDI A6, причина неизвестна

Ночью в Николаеве сгорел AUDI A6, причина неизвестна
0

24 ноября в 2:51 на линию «101» сообщили о пожаре на территории челночного кооператива «Ежегодник» на улице Индустриальной.

На место прибыли отделения 2, 3 государственных пожарно-спасательных частей, там горел двухэтажный бокс, в котором находился автомобиль AUDI A6.

2020 11 24 pozhar2 - Ночью в Николаеве сгорел AUDI A6, причина неизвестна

В 3:14 пожар площадью 30 кв. м локализовали, 5:30 — ликвидировали. Огонь полностью уничтожил машину, однако удалось спасти два соседних бокса.

В Николаеве горел гаражный кооператив

Обстоятельства и причины пожара сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Три машины сгорели на стоянке в Николаеве

Spread the love
  • 88
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Местные бюджеты Николаевщины получили 42,6 млн грн рентных платежей
Next post 48 нардепов обратились в КСУ с просьбой отменить «карантин выходного дня"

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»