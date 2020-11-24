24 ноября в 2:51 на линию «101» сообщили о пожаре на территории челночного кооператива «Ежегодник» на улице Индустриальной.
На место прибыли отделения 2, 3 государственных пожарно-спасательных частей, там горел двухэтажный бокс, в котором находился автомобиль AUDI A6.
В 3:14 пожар площадью 30 кв. м локализовали, 5:30 — ликвидировали. Огонь полностью уничтожил машину, однако удалось спасти два соседних бокса.
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Обстоятельства и причины пожара сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.
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