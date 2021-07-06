Ночью 6 июля на улице Пограничной загорелся автомобиль Toyota. Сообщение на пульт «101» поступило в 01:50. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

На место происшествия прибыли два отделения 3 государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра.

Toyota AURIS на момент пожара находился на парковке, рядом с ним стояла Газель.

В 1:58 спасатели пожар оперативно локализовали на площади 5 кв. м и в 2:08 ликвидирован. Другие автомобили не пострадали.

От ДСНС работало 3 единицы техники и 10 человек. На месте также работали сотрудники полиции.