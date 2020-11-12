11 ноября около 23:15 на проспекте Героев Украины в районе перекрестка с переулком Парусным столкнулись автомобиль BMW, под управлением неустановленного водителя, и Mitsubishi Lancer, за рулем которого был 35-летний мужчина.

Об аварии сообщили в ГУНП в Николаевской области.

В результате ДТП водитель Mitsubishi получил серьезные травмы и и с места происшествия был доставлен в больницу. Водитель BMW, бросил авто и скрылся с места происшествия.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и местонахождение второго участника происшествия. По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».