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Новации в налоговом законодательстве и декларировании-2021 обсудили в Николаеве на online конференции

Новации в налоговом законодательстве и декларировании-2021 обсудили в Николаеве на online конференции
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Одним из важных направлений работы Главного управления ГНС в Николаевской области является работа по формированию высокой налоговой культуры, с целью утверждения в обществе идеи добровольной уплаты налогов населением. Эта работа, в первую очередь, проводится со школьниками и студентами, ведь будущие налогоплательщики должны с молодых лет осознавать, что налоги играют важное экономическое и социальное значение для государства, потому их уплата является важной и почетной обязанностью граждан.  Рассказали в пресс-службе ГУ ГНС в Николаевской области.

В рамках проведения разъяснительной кампании декларирования в 2021 году, с преподавателями и студентами Николаевского института права Национального университета «Одесская юридическая академия» проведена online конференция относительно новаций в налоговом законодательстве. С учетом карантинных ограничений конференция проведена на платформе ZOOM. Проводила конференцию начальник Центрального отдела налогов и сборов с физических лиц и проведения камеральных проверок управления налогового администрирования физических лиц ГУ ГНС в Николаевской области Лариса Силочи, присутствовали — заведующая кафедры общетеоретической, конституционной и цивилистической  юриспруденции Николаевского института  права НУ «ОЮА» Елена Минькович-Слободяник, а также преподаватели и студенты этого ВУЗа. Общее количество участников лекции составило 90 человек.

Во время конференции Лариса Силочи предоставила актуальные разъяснения относительно налогообложения доходов физических лиц, с учетом последних законодательных изменений, а также детально рассказала о том, кто должен задекларировать доходы полученые в 2020 году, каким образом и в какие сроки это необходимо сделать.

Также, во время встречи рассмотрен вопрос возможности трудоустройства  будущих выпускников ВУЗа в Главном управлении ГНС в Николаевской области, ведь работа в налоговой службе Николаевщины области открывает перспективы карьерного роста и постоянного саморазвития, и предоставляет возможность приобрести уникальный опыт.

В завершение, участники конференции получили исчерпывающие ответы на свои вопросы и поблагодарили за проведение содержательного и интересного мероприятия.

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Prev post В ГНС Николаевщины рассказали, как налогоплательщику получить информацию о суммах/источниках выплаченных доходов и удержанных налогов

Людмила Александрова

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