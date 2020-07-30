Сейчас на территории больницы №5 продолжается строительство современного корпуса для лечения пациентов с инфекционными заболеваниями. Он будет модульного типа.

Этот медицинский комплекс будет состоять из 5 блоков: приемного, лечебного, интенсивной терапии, диагностического и административного. Он рассчитан на 30 коек. Размещение пациентов планируется в отдельных боксах на 1-2 кровати, оборудованных санузлами и отдельными входами. В отделении будет своя подстанция, которая обеспечит стабильное электроснабжение.

На сегодня выполнен значительный объем работ. В частности, уже залито 3000 квадратных метров фундамента, 2000 из 3000 квадратных метров чернового пола, завершается установка несущих конструкций и тому подобное. Планируется, что объект сдадут до 1 сентября 2020 года.

Ранее в больнице № 5 было инфекционное отделение, однако с 2000 года оно перестало принимать пациентов. Чтобы обеспечить полноценное функционирование нового отделения, штат больницы планируют увеличить.

Проект финансирует Николаевский глиноземный завод, предприятие берет на себя все расходы на строительство и закупку оборудования.