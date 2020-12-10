10 декабря состоялась первая сессия Николаевского городского совета VIII созыва. Ее торжественная часть прошла в зале художественного академического русского драматического театра.

В начале председатель Николаевской городской территориальной избирательной комиссии Евгений Бабков озвучил результаты выборов. В новый состав совета вошли 54 представителя от 6 политических сил: «Оппозиционной платформы — За жизнь», «Пропозиції», «Слуги народа», «Европейской солидарности», «Партии Шария» и «Нашего края».

Евгений Бабков

Депутаты приняли присягу, ее текст зачитал депутат четырех созывов Сергей Кантор. Принял присягу и переизбранный городской голова Александр Сенкевич.

После торжественной части избранники переместились в сессионный зал, где должны были принять несколько решений. Александр Сенкевич сообщил, что в новом совете образовались 5 фракций. «Оппозиционную платформу — За жизнь» возглавил Артем Ильюк, «Пропозицію» — Анна Ременникова, «Слуги народа» — Татьяна Домбровская, «Европейскую солидарность» — Елена Киселева, «Партию Шария» — Татьяна Кравчук.

На первом заседании депутаты утвердили состав временной комиссии, которая будет заниматься разработкой регламента горсовета VIII созыва. Его должны утвердить на следующей сессии, которая ориентировочно пройдет во вторник, 15 декабря.

Новой главой облсовета стала «слуга народа» Анна Замазеева