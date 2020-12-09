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Главная страница » Blog » Политика » Новой главой облсовета стала “слуга народа” Анна Замазеева

Новой главой облсовета стала «слуга народа» Анна Замазеева

Новой главой облсовета стала «слуга народа» Анна Замазеева
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9 декабря во время первой сессии Николаевского областного совета VIII созыва депутаты определились с новой главой облсовета.

На голосование была выдвинута одна-единственная кандидатура — депутат от партии «Слуга народа» Анна Замазеева. Путем тайного волеизъявления ее поддержали 52 депутата, 7 — оказались против.

Первым заместителем Замазеевой стал представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимир Фроленко. Должность заместителя предложили представителю «Европейской солидарности» Михаилу Талпе, но депутат отказался, заявив самоотвод. Эта должность осталась не занятой.

сюжет

В предыдущем созыве главой облсовета была представительница БПП (ЕС) Виктория Москаленко, которая прошла и в совет VIII созыва.

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Алина Сидорова

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