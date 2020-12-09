9 декабря во время первой сессии Николаевского областного совета VIII созыва депутаты определились с новой главой облсовета.
На голосование была выдвинута одна-единственная кандидатура — депутат от партии «Слуга народа» Анна Замазеева. Путем тайного волеизъявления ее поддержали 52 депутата, 7 — оказались против.
Первым заместителем Замазеевой стал представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимир Фроленко. Должность заместителя предложили представителю «Европейской солидарности» Михаилу Талпе, но депутат отказался, заявив самоотвод. Эта должность осталась не занятой.
В предыдущем созыве главой облсовета была представительница БПП (ЕС) Виктория Москаленко, которая прошла и в совет VIII созыва.