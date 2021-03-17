Новоодесский профессиональный аграрный лицей с целью качественной подготовки учащихся по профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (категории «А1», «А2», «В1») за счет спецфонда приобрел трактор «New Holland Т5.110». Его стоимость составила 1 млн 570 тыс. гривен. Об этом сообщили в областном департаменте образования.

Современный и мощный двигатель S8000 позволит учащимся эффективно использовать трактор на более энергоемких работах и ​​выполнять соответствующие технические задачи. «New Holland Т5.110» разработан в соответствии со стандартами и комфорта европейского рынка, оснащенный электроуправляемым навесным оборудованием. Благодаря приобретенной новейшей сельскохозяйственной учебной технике ученики учебного заведения смогут стать конкурентоспособными и отвечать современным требованиям рынка труда.