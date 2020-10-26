Как отметил и. о. начальника ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, с целью укрепления финансовой возможности местных бюджетов ГНС Николаевщины совместно с местными органами власти постоянно проводятся мероприятия, направленные на привлечение дополнительных средств и обеспечение поступлений по налогу на доходы физических лиц в местные бюджеты в полном объеме, а именно:

повышение уровня заработной платы до минимального размера: с начала 2020 года на комиссиях при райгосадминистрациях и в результате индивидуальной работы специалистов налоговых органов заслушаны руководители 1934 предприятий, из которых 1793 субъекта хозяйственной деятельности повысили размер зарплаты, в результате в бюджеты всех уровней дополнительно поступило 1613,7 тыс. грн. налога на доходы из физических лиц;

погашение задолженности по заработной плате: на комиссиях по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежного обеспечения), пенсиям, стипендиям и социальным выплатам при райгосадминистрациях и непосредственно налоговыми органами заслушаны руководители 38 предприятий, с которых 37 погасили задолженность в сумме 35902,2 тыс. грн., в результате в бюджеты всех уровней поступило 6462,3 тыс. грн. налога на доходы физических лиц.

По результатам контрольный — проверочной работы по легализации занятости населения, повышения уровня оплаты труда и соблюдения норм законодательства в части выплаты минимальной заработной платы, Главным управлением ГНС в Николаевской области с начала 2020 года составлено 33 акта документальных проверок, выявлено 22 случая нарушений законодательства о труде. За нарушение налогового законодательства нарушителям доначислено налогов и сборов вместе со штрафными санкциями на сумму 6,2 млн грн, из которых 3,6 млн грн уже уплачено в бюджет.

Следует отметить, что после проведения специалистами Главного управления ГНС в Николаевской области мероприятий по легализации трудовых отношений значительно увеличивается количество сообщений о принятии работников на работу, поданных в ГНС Николаевщины. Так, в январе — сентябре 2020 года в ГНС в Николаевской области направлено 11827 таких сообщений. В бюджет поступило 13,4 млн. грн. единого взноса, 11 млн. грн. НДФЛ и 0,9 млн. грн. военного сбора.

«Главное управление ГНС в Николаевской области продолжает борьбу с «теневой занятостью», поскольку нелегальные доходы приводят к значительным негативным последствиям не только для бюджета, но и для граждан, лишая их законных социальных гарантий. ГНС Николаевщины рекомендует работодателям, которые используют наемный труд без надлежащего оформления трудовых отношений, обеспечить выполнение требований трудового законодательства в соответствии с Кодексом законов о труде Украины« — отметил Дмитрий Прокофьев.

Главное управление ГНС в Николаевской области.