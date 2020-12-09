В январе-ноябре 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечено в местные бюджеты Николаевщины налога на доходы физических лиц на сумму более 4,4 млрд гривен. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года, поступления по НДФЛ увеличились на 433,8 млн грн, или на 10,8 процента.

Налог на доходы физических лиц традиционно остается одним из основных доходных источников наполнения местных бюджетов. В структуре поступлений в местную казну он занимает позицию лидера — почти 68 проц. в общей сумме налоговых поступлений.

Как отметил и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, увеличение поступлений по НДФЛ связано с такими факторами, как: проведение эффективной кампании декларирования доходов физических лиц; привлечение к налогообложению граждан, которые предоставляют в аренду земельные паи; рост фонда оплаты труда; уменьшение количества субъектов хозяйственной деятельности, которые выплачивают заработную плату наемным работникам на уровне меньше законодательно установленного минимума.

Главное управление ГНС в Николаевской области.