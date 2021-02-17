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Новые изменения уровней эпидемической опасности

Новые изменения уровней эпидемической опасности
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С целью предупреждения и уменьшения рисков заражения коронавируса Правительство приняло новые изменения, касающиеся уровней эпидемической опасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

«С 22 февраля на всей территории Украины устанавливается «желтый» уровень, согласно которому запрещается посещение учебных заведений учащимися в случае, когда на самоизоляции через контакт с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится более 50% учеников и персонала учебного заведения. Также запрещено проведение массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием учащихся с более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей)», — подчеркнул министр.

Он уточнил, что «красный» уровень эпидемической опасности определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе Министра здравоохранения.

«В случае установления «красного» уровня эпидемической опасности будут продолжать работу детсады и специальные учебные заведения, учащиеся 1-4 классов будут учиться в обычном режиме. Для всех остальных учеников вводится дистанционное обучение. Моя позиция по очному обучению учащихся начальной школы остается неизменной. И я благодарю коллег, которые учли и поддержали предложения не только МОН, но и родителей и педагогов», — отметил Сергей Шкарлет.

tme shkarlet 555x1024 - Новые изменения уровней эпидемической опасности
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Татьяна Корбун

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