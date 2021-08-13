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Новые первые классы от НГЗ – сельским детям

20210813 110453 - Новые первые классы от НГЗ – сельским детям
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Генеральный директор Николаевского глиноземного завода Виктор Кожевников и председатель Галицыновской ОТГ Иван Назар подписали дополнительное соглашение к программе социального партнерства по реализации социально значимых мероприятий на 2021 год. НГЗ дополнительно выделит громаде почти полмиллиона гривен для проведения ремонтов в первых классах пяти сел: Лиманы, Лупарево, Прибугское, Галицыновка и Украинка.

20210813 110422 1024x768 - Новые первые классы от НГЗ – сельским детям

– Мы благодарны НГЗ за понимание и плодотворное сотрудничество, – говорит председатель Галицыновской ОТГ Иван Назар. – Первые классы сейчас должны соответствовать стандартам Новой украинской школы. А благодаря средствам завода мы сможем организовать качественный ремонт, и первого сентября наши первоклассники начнут учебу в современных комфортабельных классах. Это системная работа – в прошлом году благодаря руководству предприятия, его работникам мы также смогли отремонтировать пять классов, в этом году в них продолжат учебу уже наши второклассники.

– Вы делаете большое, нужное и важное дело, и мы не можем его не поддержать, – уверен генеральный директор НГЗ Виктор Кожевников. – Эти классы считаются лучшими, наверное, не только в регионе, но и во всей Украине. Основы культуры и образования закладываются с малых лет, поэтому, мы считаем, такие инвестиции не просто оправданными, а необходимыми.

Ранее завод в рамках программы партнерства приобрел аппарат УЗИ для Галицыновской амбулатории и два кислородных концентратора.

Общая сумма социальных инвестиций на реализацию всех запланированных мероприятий в 2021 году составит около 1,5 млн гривен.

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Сергей Шелест

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