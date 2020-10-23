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Главная страница » Blog » Минздрав » Новый антиреконд: в Украине зафиксировано 7517 новых случаев COVID-19

Новый антиреконд: в Украине зафиксировано 7517 новых случаев COVID-19

Новый антиреконд: в Украине зафиксировано 7517 новых случаев COVID-19
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23 октября  в Украине зафиксировано 330 396 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6164 летальных, 137578 пациентов выздоровели. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки:

  • заболела рекордное количество человек — 7517, из них 344 ребенка и 356 медработников;
  • госпитализированы 1032 человека;
  • 121 летальный случай;
  • выздоровели 2680 человек.

Всего за сутки осуществлено 63 131 тестирования, в частности 36 457 исследований методом ПЦР, а также 26 674 — методом ИФА.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской (693) Одесской (571), Хмельницкой (471) и Житомирской (426) областях и в г.. Киев (635).

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Елена Кораб

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