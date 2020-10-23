23 октября в Украине зафиксировано 330 396 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6164 летальных, 137578 пациентов выздоровели. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки:

заболела рекордное количество человек — 7517, из них 344 ребенка и 356 медработников;

госпитализированы 1032 человека;

121 летальный случай;

выздоровели 2680 человек.

Всего за сутки осуществлено 63 131 тестирования, в частности 36 457 исследований методом ПЦР, а также 26 674 — методом ИФА.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской (693) Одесской (571), Хмельницкой (471) и Житомирской (426) областях и в г.. Киев (635).