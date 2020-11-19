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Главная страница » Blog » Минздрав » Новый антирекорд COVID-19 Украине: 13357 новых случаев за сутки

Новый антирекорд COVID-19 Украине: 13357 новых случаев за сутки

Новый антирекорд COVID-19 Украине: 13357 новых случаев за сутки
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13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 19 ноября 2020 года. Об этом сообщили в МОЗ Украины.

В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1531 человек;
  • летальных случаев — 257;
  • выздоровели — 7400 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 65 402 (в том числе методом ПЦР — 40585, методом ИФА — 24817).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 583 510 человек;
  • выздоровели — 266 479 человек;
  • летальных исходов — 10 369;
  • проведено ПЦР-тестов — 4062868.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.

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Елена Кораб

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