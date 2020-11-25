По состоянию на 25 ноября в Николаевской области зарегистрировано 540 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
По месту жительства:
— г. Николаев — 11593 (+ 341)
— г. Первомайск — 645 (+ 22)
— г. Южноукраинск — 460 (+14);
— г. Вознесенск — 501 (+5)
— г. Очаков — 185 (+2);
— Арбузинский район — 98 (+3);
— Баштанский район — 183 (+7)
— Березанский район — 185 (+7)
— Братский район — 86 (+ 1)
— Березнеговатский район — 55;
— Веселиновский район — 178 (+4);
— Витовский район — 511 (+ 36)
— Вознесенский район — 166 (+ 1)
— Врадиевский район — 155 (+2)
— Еланецкий район — 83;
— Вознесенский район — 182 (+ 13);
— Казанковский район — 197 (+ 19)
— Кривоозерский район — 162 (+3)
— Николаевский район — 227 (+3)
— Новобугский район — 107 (+3)
— Николаевский район — 260 (+ 32)
— Очаковский район — 88 (+2)
— Первомайский район — 267 (+ 17)
— Снигиревский район — 195 (+3).
COVID-19 установлен в 767 (+ 33) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 151, всего выздоровели — 5155.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 289, за сутки — 6.