По состоянию на 25 ноября в Николаевской области зарегистрировано 540 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По месту жительства:

— г. Николаев — 11593 (+ 341)

— г. Первомайск — 645 (+ 22)

— г. Южноукраинск — 460 (+14);

— г. Вознесенск — 501 (+5)

— г. Очаков — 185 (+2);

— Арбузинский район — 98 (+3);

— Баштанский район — 183 (+7)

— Березанский район — 185 (+7)

— Братский район — 86 (+ 1)

— Березнеговатский район — 55;

— Веселиновский район — 178 (+4);

— Витовский район — 511 (+ 36)

— Вознесенский район — 166 (+ 1)

— Врадиевский район — 155 (+2)

— Еланецкий район — 83;

— Вознесенский район — 182 (+ 13);

— Казанковский район — 197 (+ 19)

— Кривоозерский район — 162 (+3)

— Николаевский район — 227 (+3)

— Новобугский район — 107 (+3)

— Николаевский район — 260 (+ 32)

— Очаковский район — 88 (+2)

— Первомайский район — 267 (+ 17)

— Снигиревский район — 195 (+3).

COVID-19 установлен в 767 (+ 33) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 151, всего выздоровели — 5155.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 289, за сутки — 6.