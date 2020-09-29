По состоянию на 10:00 29 сентября в Николаевской области выявлено 130 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 3222 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 205 (7). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Из всех 3222 подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 2099 человек (85)
— г. Первомайск — 81 человек (+3)
— г. Южноукраинск — 181 человек (1);
— г. Вознесенск — 148 человек (+5);
— г. Очаков — 12 человек (1);
— Арбузинский район — 17 человек;
— Баштанский район — 49 человек (+3)
— Березанский район — 34 человека;
— Братский район — 8 человек;
— Березнеговатский район — 3 человека (1);
— Веселиновский район — 22 (+3)
— Витовский район — 93 человека (+3)
— Вознесенский район — 76 человек (1);
— Врадиевский район — 72 человека (1);
— Еланецкий район — 11 человек;
— Вознесенский район — 81 человек (1);
— Казанковский район — 13 человек;
— Кривоозерский район — 40 человек (+5);
— Николаевский район — 52 человека (+9);
— Новобугский район — 13 человек (1);
— Николаевский район — 64 человека (+4)
— Очаковский район — 17 человек;
— Первомайский район — 28 человек (+2)
— Снигиревский район — 8 человек (1).
Выздоровели больных за сутки — 42, всего выздоровели — 1045.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 76, за сутки — 1.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 536 человек, методом ИФА — 606.
За минувшие сутки обратилось / выявлено 111 человек с подозрением на COVID-19, госпитализированы в учреждения здравоохранения 6 человек, из них:
— Баштанская многопрофильная больница — 2;
— Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) — 1;
— Вознесенская городская многопрофильная больница — 2;
— родильный дом №1 Николаева — 1.
— назначено амбулаторное лечение — 105.