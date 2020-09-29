По состоянию на 10:00 29 сентября в Николаевской области выявлено 130 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 3222 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 205 (7). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 3222 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 2099 человек (85)

— г. Первомайск — 81 человек (+3)

— г. Южноукраинск — 181 человек (1);

— г. Вознесенск — 148 человек (+5);

— г. Очаков — 12 человек (1);

— Арбузинский район — 17 человек;

— Баштанский район — 49 человек (+3)

— Березанский район — 34 человека;

— Братский район — 8 человек;

— Березнеговатский район — 3 человека (1);

— Веселиновский район — 22 (+3)

— Витовский район — 93 человека (+3)

— Вознесенский район — 76 человек (1);

— Врадиевский район — 72 человека (1);

— Еланецкий район — 11 человек;

— Вознесенский район — 81 человек (1);

— Казанковский район — 13 человек;

— Кривоозерский район — 40 человек (+5);

— Николаевский район — 52 человека (+9);

— Новобугский район — 13 человек (1);

— Николаевский район — 64 человека (+4)

— Очаковский район — 17 человек;

— Первомайский район — 28 человек (+2)

— Снигиревский район — 8 человек (1).

Выздоровели больных за сутки — 42, всего выздоровели — 1045.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 76, за сутки — 1.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 536 человек, методом ИФА — 606.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 111 человек с подозрением на COVID-19, госпитализированы в учреждения здравоохранения 6 человек, из них:

— Баштанская многопрофильная больница — 2;

— Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) — 1;

— Вознесенская городская многопрофильная больница — 2;

— родильный дом №1 Николаева — 1.

— назначено амбулаторное лечение — 105.