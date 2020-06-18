В Украине подтверждено 34 063 случая COVID-19, из них 15 447 выздоровели, 966 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 829 случаев. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР — 530442, методом ИФА — 107313.

Всего заболевания подтверждено в 2506 детей и 5716 медиков. В госпитализации нуждались 9585 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 338 пациентов. 24478 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3445 медработников.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 1563 (954 выздоровели)

Волынская обл. — 1610 (526 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 1021 (739 выздоровели)

Донецкая обл. — 349 (140 выздоровели)

Житомирская обл. — 1154 (583 выздоровели)

Закарпатская обл. — 1882 (772 выздоровели)

Запорожская обл. — 541 (375 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1893 (1059 выздоровели)

г. Киев — 4084 (1286 выздоровели)

Киевская обл. — 2119 (941 выздоровели)

Кировоградская обл. — 604 (497 выздоровели)

Луганская обл. — 68 (42 выздоровели)

Львовская обл. — 3398 (661 выздоровели)

Николаевская обл. — 323 (219 выздоровели)

Одесская обл. — 1188 (481 выздоровели)

Полтавская обл. — 287 (260 выздоровели)

Ровенская обл. — 2572 (1379 выздоровели)

Сумская обл. — 236 (169 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1542 (1036 выздоровели)

Харьковская обл. — 1707 (786 выздоровели)

Херсонская обл. — 184 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 587 (460 выздоровели)

Черкасская обл. — 568 (374 выздоровели)

Черновицкая обл. — 4135 (1415 выздоровели)

Черниговская обл. — 448 (112 выздоровели).