В Украине подтверждено 34 063 случая COVID-19, из них 15 447 выздоровели, 966 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 829 случаев. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР — 530442, методом ИФА — 107313.
Всего заболевания подтверждено в 2506 детей и 5716 медиков. В госпитализации нуждались 9585 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 338 пациентов. 24478 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3445 медработников.
В общем случаи подтверждены:
Винницкая обл. — 1563 (954 выздоровели)
Волынская обл. — 1610 (526 выздоровели)
Днепропетровская обл. — 1021 (739 выздоровели)
Донецкая обл. — 349 (140 выздоровели)
Житомирская обл. — 1154 (583 выздоровели)
Закарпатская обл. — 1882 (772 выздоровели)
Запорожская обл. — 541 (375 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. — 1893 (1059 выздоровели)
г. Киев — 4084 (1286 выздоровели)
Киевская обл. — 2119 (941 выздоровели)
Кировоградская обл. — 604 (497 выздоровели)
Луганская обл. — 68 (42 выздоровели)
Львовская обл. — 3398 (661 выздоровели)
Николаевская обл. — 323 (219 выздоровели)
Одесская обл. — 1188 (481 выздоровели)
Полтавская обл. — 287 (260 выздоровели)
Ровенская обл. — 2572 (1379 выздоровели)
Сумская обл. — 236 (169 выздоровели)
Тернопольская обл. — 1542 (1036 выздоровели)
Харьковская обл. — 1707 (786 выздоровели)
Херсонская обл. — 184 (174 выздоровели)
Хмельницкая обл. — 587 (460 выздоровели)
Черкасская обл. — 568 (374 выздоровели)
Черновицкая обл. — 4135 (1415 выздоровели)
Черниговская обл. — 448 (112 выздоровели).