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Главная страница » Blog » Главная » Новый антирекорд: в Украине за сутки COVID-19 заболели более 7 тысяч человек

Новый антирекорд: в Украине за сутки COVID-19 заболели более 7 тысяч человек

Новый антирекорд: в Украине за сутки COVID-19 заболели более 7 тысяч человек
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22 октября в Украине зафиксировано 322 879 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6043 летальных, 134898 пациентов выздоровели. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки:

  • заболело рекордное количество человек — 7053, из них 306 детей и 354 медработника;
  • госпитализированы 924 человека;
  • 116 летальных случаев;
  • выздоровели 2679 человек.

Всего за сутки осуществлено 62 418 тестирований, в частности 33 901 исследования методом ПЦР, а также 28 517 — методом ИФА.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (631 случай), Харьковской (627 случаев), Одесской (600 случаев), Хмельницкой (381 случай) и Днепропетровской (363 случая) областях. 

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Елена Кораб

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