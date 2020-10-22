22 октября в Украине зафиксировано 322 879 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6043 летальных, 134898 пациентов выздоровели. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
За прошедшие сутки:
- заболело рекордное количество человек — 7053, из них 306 детей и 354 медработника;
- госпитализированы 924 человека;
- 116 летальных случаев;
- выздоровели 2679 человек.
Всего за сутки осуществлено 62 418 тестирований, в частности 33 901 исследования методом ПЦР, а также 28 517 — методом ИФА.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (631 случай), Харьковской (627 случаев), Одесской (600 случаев), Хмельницкой (381 случай) и Днепропетровской (363 случая) областях.