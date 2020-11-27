16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 ноября. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников. Об этом сообщили в МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 2069 человек;
- летальных случаев — 192;
- выздоровели — 8843 человека;
- осуществлено тестирований за сутки — 72 789 (в том числе методом ПЦР — 46005, методом ИФА — 26784).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 693 407 человек;
- выздоровели — 326 238 человек;
- летальных исходов — 11 909;
- проведено ПЦР-тестов — 4419791.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773), г. Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.