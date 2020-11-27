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Главная страница » Blog » Минздрав » Новый антирекорд: в Украине за сутки зафиксировано 16 218 новых случаев COVID-19

Новый антирекорд: в Украине за сутки зафиксировано 16 218 новых случаев COVID-19

Новый антирекорд: в Украине за сутки зафиксировано 16 218 новых случаев COVID-19
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16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 ноября. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников. Об этом сообщили в МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 2069 человек;
  • летальных случаев — 192;
  • выздоровели — 8843 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки — 72 789 (в том числе методом ПЦР — 46005, методом ИФА — 26784).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 693 407 человек;
  • выздоровели — 326 238 человек;
  • летальных исходов — 11 909;
  • проведено ПЦР-тестов — 4419791.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773), г. Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.

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Елена Кораб

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