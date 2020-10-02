2 октября в Украине выявлен 217 661 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 4261 летальный, 96591 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 4633 новых случая.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Всего проведено 2337942 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2193 пациента.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 октября в Центр поступило 4856 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 284 500 сообщений о подозрении на COVID-19.