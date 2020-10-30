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Главная страница » Blog » Минздрав » Новый антирекорд: в Украине зафиксировано 8312 новых случаев COVID-19

Новый антирекорд: в Украине зафиксировано 8312 новых случаев COVID-19

Новый антирекорд: в Украине зафиксировано 8312 новых случаев COVID-19
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30 октября в Украине 378 729 зафиксировано лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 7041 летальный, 155026 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 8312 новых случаев. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Всего проведено 3225954 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 3394 пациента.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 октября в Центр поступило 9102 сообщения о подозрении на коронавирус.

Всего с начала 2020 года зарегистрирован 452 786 сообщений о подозрении на COVID-19.

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Елена Кораб

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