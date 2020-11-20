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Главная страница » Blog » Минздрав » Новый антирекорд: в Украине зафиксировано более 14,5 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Новый антирекорд: в Украине зафиксировано более 14,5 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Новый антирекорд: в Украине зафиксировано более 14,5 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
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14 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 20 ноября. В частности, заболели 549 детей и 613 медработников. Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

• госпитализированы — 1728 человек;

• летальных случаев — 229;

• выздоровели — 7845 человек;

• осуществлено тестирований за сутки — 70 752 (в том числе методом ПЦР — 45957, методом ИФА — 24795).

За все время пандемии в Украине:

• заболело — 598 085 человек;

• выздоровели — 274 324 человека;

• летальных случаев — 10 598;

• проведено ПЦР-тестов — 4108825.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

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Елена Кораб

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