14 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 20 ноября. В частности, заболели 549 детей и 613 медработников. Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
• госпитализированы — 1728 человек;
• летальных случаев — 229;
• выздоровели — 7845 человек;
• осуществлено тестирований за сутки — 70 752 (в том числе методом ПЦР — 45957, методом ИФА — 24795).
За все время пандемии в Украине:
• заболело — 598 085 человек;
• выздоровели — 274 324 человека;
• летальных случаев — 10 598;
• проведено ПЦР-тестов — 4108825.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.