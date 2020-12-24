Ежегодно в конце декабря, ДХШ (детская художественная школа) г. Николаева, где учатся дети особого творческого дарования, представляет горожанам и гостям нашего города новую концепцию праздничного дизайнерского оформления помещений уникального здания учреждения, который является памятником архитектуры местного значения, сообщает управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета. Такая художественная акция дает возможность в одном оформлении, по единой концепции показывать работы всех воспитанников учебного заведения, даже самых молодых учеников.

«Новый год с Древней Грецией» — именно под таким названием в этом году представлены авторские работы юных художников и преподавателей. Переступая порог исторического здания школы, гости как будто погружаются в волшебную белую сказку: белая новогодняя виноградная лоза, украшенная огромным бумажным листьями, фактурные елочные шары, серебристая паутина, гирлянды.

«В этой выставке мы попытались объединить две величественные культуры: культуру Востока, откуда идет к нам год белого металлического Быка, и Древней Греции, которую считают колыбелью всей европейской цивилизации, и в мифах которой есть образ этого мощного животного» — так охарактеризовала экспозицию директор ДХШ Евгения Кручинина.

Древнегреческая красная и черно-фигурная вазопись широко представлена в графических работах молодых художников. Богатство орнаментов, монохромная цветовая гамма, бытовые сюжеты греческой культуры изысканно и стилистически изображены в графических композициях детей. Дополняют выставку графических работ объемные амфоры, созданные Еленой Маркитан из полиэтилена, с изображением силуэтных композиций афинских Панафинейских игр, мифологических многофигурных сюжетов по мотивам работ учащихся младших классов.



























В качестве центрального (главного) персонажа новогодней композиции представлен Белый Бык — инсталляция-барельеф в исполнении мастера, преподавателя школы Натальи Агхаховои. В этом величественном образе художница соединила главного героя будущего нового года по китайскому гороскопу и Белого Быка с древнегреческого мифа о похищении Европы.

Каждый из экспонатов выставки рассказывает о какой-то из страниц античной культуры. Есть коллекции, посвященные олимпийским играм, театру, древнегреческой скульптуре, красно-фигурной вазописи и тому подобное. Так, например, в экспозиции можно увидеть детские работы вроде танагрских статуэток. В эпоху эллинизма они были удивительно распространены среди древнегреческой знати. Такая статуэтка считалась очень ценным подарком. Отливалась фигурка, а потом ей добавляли волосы, одежду, обувь, украшения и другие элементы образа в соответствии с модными тенденциями, царившими в обществе того времени.

Соленое тесто выступило этот раз главным и наиболее употребляемым материалом. После высыхания оно почти не требует дополнительной обработки, а объемные композиции из него напоминают древние мраморные греческие статуи. Ведь греки разрисовывали и полировали воском мрамор, из которого создавались скульптуры, добавляя ему цвета человеческого тела. Поэтому, работы преподавателей и учеников, изготовленные из соленого теста, очень похожие на настоящие античные произведения искусства.

Впервые в истории школы в оформлении использованы предметы школьного гипсового фонда: античные головы, маски, розетки, рельефы. Огромная театральная мифологическая маска играет роль центральной фотозоны. Необычно контрастное оформление самой маски: креативное сочетание графически грубого дерева с тяжелыми «серебряными» цепями.

По словам Евгении Кручининой, экспозиция выставки — огромная коллективная работа. К участию, как правило, приглашаются все воспитанники учебного заведения. Детям объявляется тема и начинается кропотливая работа, от создания эскизов до получения уже готовых произведений.

Все воспитанники, работы которых вошли в экспозицию, будут награждены грамотами, оформленными в соответствии с тематикой выставки.