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2 - Новый коронавирусный антирекорд в Украине - за сутки на COVID-19 заболели 940 человек
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Новый коронавирусный антирекорд в Украине — за сутки на COVID-19 заболели 940 человек

Новый коронавирусный антирекорд в Украине — за сутки на COVID-19 заболели 940 человек
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В Украине подтверждено 39 014 случаев COVID-19, 17 409 людей выздоровели, 1051 умер. За последние сутки лабораторно подтверждено 940 случаев. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР — 594 002, методом ИФА — 154 092.

Всего заболевания подтверждено в 2872 детей и 6243 медиков. В госпитализации нуждались 10604 лица, подключенныи к аппарату ИВЛ — 367 пациента. 28410 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3786 медработников.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 1723 (1057 выздоровели)

Волынская обл. — 1955 (605 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 1060 (852 выздоровели)

Донецкая обл. — 376 (145 выздоровели)

Житомирская обл. — 1304 (681 выздоровели)

Закарпатская обл. — 2369 (864 выздоровели)

Запорожская обл. — 559 (397 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 2124 (1083 выздоровели)

г. Киев — 4528 (1440 выздоровели)

Киевская обл. — 2332 (1147 выздоровели)

Кировоградская обл. — 634 (523 выздоровели)

Луганская обл. — 75 (54 выздоровели)

Львовская обл. — 4423 (700 выздоровели)

Николаевская обл. — 368 (271 выздоровели)

Одесская обл. — 1370 (569 выздоровели)

Полтавская обл. — 300 (263 выздоровели)

Ровенская обл. — 3164 (1582 выздоровели)

Сумская обл. — 272 (186 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1786 (1094 выздоровели)

Харьковская обл. — 1891 (932 выздоровели)

Херсонская обл. — 188 (175 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 627 (503 выздоровели)

Черкасская обл. — 614 (426 выздоровели)

Черновицкая обл. — 4478 (1715 выздоровели)

Черниговская обл. — 494 (145 выздоровели).

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Елена Кораб

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