В Украине подтверждено 39 014 случаев COVID-19, 17 409 людей выздоровели, 1051 умер. За последние сутки лабораторно подтверждено 940 случаев. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР — 594 002, методом ИФА — 154 092.
Всего заболевания подтверждено в 2872 детей и 6243 медиков. В госпитализации нуждались 10604 лица, подключенныи к аппарату ИВЛ — 367 пациента. 28410 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3786 медработников.
В общем случаи подтверждены:
Винницкая обл. — 1723 (1057 выздоровели)
Волынская обл. — 1955 (605 выздоровели)
Днепропетровская обл. — 1060 (852 выздоровели)
Донецкая обл. — 376 (145 выздоровели)
Житомирская обл. — 1304 (681 выздоровели)
Закарпатская обл. — 2369 (864 выздоровели)
Запорожская обл. — 559 (397 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. — 2124 (1083 выздоровели)
г. Киев — 4528 (1440 выздоровели)
Киевская обл. — 2332 (1147 выздоровели)
Кировоградская обл. — 634 (523 выздоровели)
Луганская обл. — 75 (54 выздоровели)
Львовская обл. — 4423 (700 выздоровели)
Николаевская обл. — 368 (271 выздоровели)
Одесская обл. — 1370 (569 выздоровели)
Полтавская обл. — 300 (263 выздоровели)
Ровенская обл. — 3164 (1582 выздоровели)
Сумская обл. — 272 (186 выздоровели)
Тернопольская обл. — 1786 (1094 выздоровели)
Харьковская обл. — 1891 (932 выздоровели)
Херсонская обл. — 188 (175 выздоровели)
Хмельницкая обл. — 627 (503 выздоровели)
Черкасская обл. — 614 (426 выздоровели)
Черновицкая обл. — 4478 (1715 выздоровели)
Черниговская обл. — 494 (145 выздоровели).