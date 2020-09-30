30 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 208 959 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4129 летальных, 92360 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4027 новых случаев. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Всего проведено 2278248 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2110 пациентов.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 сентября в Центр поступило 4551 сообщение о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 275 229 сообщений о подозрении на COVID-19.