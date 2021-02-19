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Новый молодежный центр «Inspire» открылся в Николаеве

Новый молодежный центр «Inspire» открылся в Николаеве
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В Николаеве открылся новый молодежный центр «Inspire», названный в честь одноименного танцевального коллектива. И не случайно, ведь именно его участники стали инициаторами создания этого на самом деле творческого пространства в Корабельном районе. Более того ребята собственноручно занимались ремонтом в помещении, котором под эти цели им предоставила власть. Деньги на новый молодежный центр искали везде, в том числе в бюджете. Впрочем наибольший вклад в его создание внесли представители местного бизнеса. На открытии побывали корреспонденты ТРК Сатурн.

сюжет ТРК Сатурн

Получив коммунальное помещение в пользование ребята из «Inspire» приступили к ремонту. Как говорит Александр Виноградов, работы было много, впрочем где-то 80% участники коллектива сделали самостоятельно. На все потребовалось около трех месяцев.

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В итоге здесь появилась танцевальный зал, пространство для воркаута, занятий театральным искусством, костюмерная и студия звукозаписи.

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Деньги на новый центр собирали отовсюду, но наибольший вклад внесли меценаты.

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Расположился молодежный центр «Inspire» на проспекте Корабелов, он стал одним из филиалов ДК «Молодежный». Его основатели надеются, что центр станет источником положительного влияния для николаевской молодежи и поможет воспитать поколение добрых и творческих людей.

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Алина Сидорова

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