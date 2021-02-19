В Николаеве открылся новый молодежный центр «Inspire», названный в честь одноименного танцевального коллектива. И не случайно, ведь именно его участники стали инициаторами создания этого на самом деле творческого пространства в Корабельном районе. Более того ребята собственноручно занимались ремонтом в помещении, котором под эти цели им предоставила власть. Деньги на новый молодежный центр искали везде, в том числе в бюджете. Впрочем наибольший вклад в его создание внесли представители местного бизнеса. На открытии побывали корреспонденты ТРК Сатурн.

сюжет ТРК Сатурн

Получив коммунальное помещение в пользование ребята из «Inspire» приступили к ремонту. Как говорит Александр Виноградов, работы было много, впрочем где-то 80% участники коллектива сделали самостоятельно. На все потребовалось около трех месяцев.

В итоге здесь появилась танцевальный зал, пространство для воркаута, занятий театральным искусством, костюмерная и студия звукозаписи.







Деньги на новый центр собирали отовсюду, но наибольший вклад внесли меценаты.





Расположился молодежный центр «Inspire» на проспекте Корабелов, он стал одним из филиалов ДК «Молодежный». Его основатели надеются, что центр станет источником положительного влияния для николаевской молодежи и поможет воспитать поколение добрых и творческих людей.