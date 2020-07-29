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Новый руководитель ГНС Николаевщины Леонид Корчагин рассказал о приоритетных направлениях работы на занимаемой должности

Новый руководитель ГНС Николаевщины Леонид Корчагин рассказал о приоритетных направлениях работы на занимаемой должности
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В Николаевской налоговой службе — новый начальник. С 1 июля ГУ ГПС в Николаевской области возглавил. Какой будет общая концепция работы Службы под его руководством, и какими он видит изменения в формате взаимодействия между налоговой и предпринимателями, Леонид Васильевич рассказал в эксклюзивном интервью.

vlcsnap 2020 07 29 14h42m34s467 1024x581 - Новый руководитель ГНС Николаевщины Леонид Корчагин рассказал о приоритетных направлениях работы на занимаемой должности

Как отметил Леонид Корчагин, первоочередной задачей на посту начальника ГНС Николаевщины он видит принятия необходимых организационных мероприятий для обеспечения достижения индикативных показателей доходов, доведенных Государственной налоговой службой Украины. И здесь уже есть определенные достижения.

«По состоянию на 29.07.2020 года в бюджеты всех уровней обеспечено 6,5 млрд. грн., что на 520 млн. грн. превышает показатель поступлений в прошлом году. Из указанных поступлений в государственный бюджет обеспечено 2,8 млрд. грн., местная казна получили -3,7 млрд. грн.», — рассказал Леонид Корчагин.  

vlcsnap 2020 07 29 14h41m14s711 1024x581 - Новый руководитель ГНС Николаевщины Леонид Корчагин рассказал о приоритетных направлениях работы на занимаемой должности

Также среди основных задач Леонид Корчагин определил минимизацию «потерь бюджета», комплексная отработка налоговых рисков, усиление мер по детенизации экономики и легализации рынка труда. И конечно — борьба с коррупцией внутри структуры.

vlcsnap 2020 07 29 14h43m04s945 1024x581 - Новый руководитель ГНС Николаевщины Леонид Корчагин рассказал о приоритетных направлениях работы на занимаемой должности

«Моя принципиальная позиция — решительная борьба с коррупцией. Случаи коррупционных правонарушений пятнают честь и достоинство государственной службы, а также дискредитируют все профессиональные достижения. Я глубоко убежден, что в случае, когда служащий рассматривает свою должность только как место для взяток, то ему не место в нашей службе. Поэтому я, как начальник ГУ ГПС в Николаевской области, буду жестко и решительно реагировать на все коррупционные проявления внутри учреждения. В этих вопросах никаких компромиссов быть не может. Кроме того, отмечу, что в случае выявления фактов коррупционных правонарушений Главное управление ГНС Николаевщины всегда готово содействовать с правоохранительным органам и оказывать им максимальную поддержку в расследовании дел», — отметил Л. Корчагин.

Отдельное направление — реализация государственной поддержки бизнеса и мероприятий, направленных на обеспечение выживания малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии коронавируса.

vlcsnap 2020 07 29 14h43m36s977 1024x581 - Новый руководитель ГНС Николаевщины Леонид Корчагин рассказал о приоритетных направлениях работы на занимаемой должности

«В Украине принят ряд антикризисных законов от 17 марта 2020 №533-их «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID — 19)», от 30 марта 2020 №540-IX«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) ». По моему мнению, в период пандемии COVID — 19 коммуникация бизнеса с органами государственной власти, в частности с налоговой службой, приобретает особое значение. Во время такого общения мы можем услышать от бизнес-сообщества и общественности все проблемные вопросы и предложения по их решению. Это помогает выстроить механизм работы по соответствующим направлениям и при этом учесть все предложения представителей бизнеса. Мы всегда готовы к такому формату общения с бизнесом, готовы услышать проблемы субъектов хозяйствования «из первых уст». Ведь только в процессе откровенного диалога заинтересованных сторон можно конструктивно решить ту или иную проблему. Также, хочу отметить, что с целью предотвращения информационной изолированности налогоплательщиков во время карантина, Главное управление ГНС в Николаевской области проводит активную разъяснительную работу. На субсайте ГУ ГПС в Николаевской области, официальной странице Службы в социальной сети Facebook вы всегда можете ознакомиться с актуальными разъяснениями налогового законодательства, комментариями ведущих специалистов, по состоянию поступлений налогов и сборов в бюджет», — рассказал Л. Корчагин.

vlcsnap 2020 07 29 14h40m40s682 1024x581 - Новый руководитель ГНС Николаевщины Леонид Корчагин рассказал о приоритетных направлениях работы на занимаемой должности

Среди важных задач — улучшение качества обслуживания и предоставления административных услуг. По словам Леонида Корчагина, в налоговой будут прилагать максимум усилий, чтобы плательщики, посещая ЦОП, получали сервис европейского уровня.

Сюжет ТРК Сатурн
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Елена Кораб

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