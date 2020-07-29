В Николаевской налоговой службе — новый начальник. С 1 июля ГУ ГПС в Николаевской области возглавил. Какой будет общая концепция работы Службы под его руководством, и какими он видит изменения в формате взаимодействия между налоговой и предпринимателями, Леонид Васильевич рассказал в эксклюзивном интервью.

Как отметил Леонид Корчагин, первоочередной задачей на посту начальника ГНС Николаевщины он видит принятия необходимых организационных мероприятий для обеспечения достижения индикативных показателей доходов, доведенных Государственной налоговой службой Украины. И здесь уже есть определенные достижения.

«По состоянию на 29.07.2020 года в бюджеты всех уровней обеспечено 6,5 млрд. грн., что на 520 млн. грн. превышает показатель поступлений в прошлом году. Из указанных поступлений в государственный бюджет обеспечено 2,8 млрд. грн., местная казна получили -3,7 млрд. грн.», — рассказал Леонид Корчагин.

Также среди основных задач Леонид Корчагин определил минимизацию «потерь бюджета», комплексная отработка налоговых рисков, усиление мер по детенизации экономики и легализации рынка труда. И конечно — борьба с коррупцией внутри структуры.

«Моя принципиальная позиция — решительная борьба с коррупцией. Случаи коррупционных правонарушений пятнают честь и достоинство государственной службы, а также дискредитируют все профессиональные достижения. Я глубоко убежден, что в случае, когда служащий рассматривает свою должность только как место для взяток, то ему не место в нашей службе. Поэтому я, как начальник ГУ ГПС в Николаевской области, буду жестко и решительно реагировать на все коррупционные проявления внутри учреждения. В этих вопросах никаких компромиссов быть не может. Кроме того, отмечу, что в случае выявления фактов коррупционных правонарушений Главное управление ГНС Николаевщины всегда готово содействовать с правоохранительным органам и оказывать им максимальную поддержку в расследовании дел», — отметил Л. Корчагин.

Отдельное направление — реализация государственной поддержки бизнеса и мероприятий, направленных на обеспечение выживания малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии коронавируса.

«В Украине принят ряд антикризисных законов от 17 марта 2020 №533-их «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID — 19)», от 30 марта 2020 №540-IX«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) ». По моему мнению, в период пандемии COVID — 19 коммуникация бизнеса с органами государственной власти, в частности с налоговой службой, приобретает особое значение. Во время такого общения мы можем услышать от бизнес-сообщества и общественности все проблемные вопросы и предложения по их решению. Это помогает выстроить механизм работы по соответствующим направлениям и при этом учесть все предложения представителей бизнеса. Мы всегда готовы к такому формату общения с бизнесом, готовы услышать проблемы субъектов хозяйствования «из первых уст». Ведь только в процессе откровенного диалога заинтересованных сторон можно конструктивно решить ту или иную проблему. Также, хочу отметить, что с целью предотвращения информационной изолированности налогоплательщиков во время карантина, Главное управление ГНС в Николаевской области проводит активную разъяснительную работу. На субсайте ГУ ГПС в Николаевской области, официальной странице Службы в социальной сети Facebook вы всегда можете ознакомиться с актуальными разъяснениями налогового законодательства, комментариями ведущих специалистов, по состоянию поступлений налогов и сборов в бюджет», — рассказал Л. Корчагин.

Среди важных задач — улучшение качества обслуживания и предоставления административных услуг. По словам Леонида Корчагина, в налоговой будут прилагать максимум усилий, чтобы плательщики, посещая ЦОП, получали сервис европейского уровня.

Сюжет ТРК Сатурн