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Главная страница » Blog » Власть » Новым главой департамента по предоставлению административных услуг стал Владислав Белан

Новым главой департамента по предоставлению административных услуг стал Владислав Белан

Новым главой департамента по предоставлению административных услуг стал Владислав Белан
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В департаменте по предоставлению административных услуг Николаевского городского совета новый руководитель. Эту вакантную должность занял Белан Владислав Николаевич, сообщили в  отделе информационного обеспечения департамента городского головы.

Согласно распоряжению городского головы Владислав Николаевич приступил к исполнению своих обязанностей еще 22 января 2021 года. А сегодня, 26 января, мэр Александр Сенкевич представил нового руководителя сотрудникам подразделения департамента по предоставлению административных услуг, находится в администрации Ингульского района.

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Людмила Александрова

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