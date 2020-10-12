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Главная страница » Blog » Минздрав » НСЗУ выделила еще 1,3 миллиардов гривен на доплаты врачам

НСЗУ выделила еще 1,3 миллиардов гривен на доплаты врачам

НСЗУ выделила еще 1,3 миллиардов гривен на доплаты врачам
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Медицинские учреждения, оказывающие специализированную, высокоспециализированную, паллиативную помощь, медицинскую реабилитацию и экстренную помощь, должны получить дополнительное финансирование для повышения зарплат медработникам с 1 сентября.

Об этом говорится на странице НСЗУ в сети Facebook.

Также на дополнительное финансирование имеют право учреждения, которые получили по Программе медгарантий меньше средств, чем в прошлом году по субвенции.

На сегодня:

  • 1515 медучреждений получили от НСЗУ доплаты по дополнительным договорам за сентябрь на общую сумму более 1,2 миллиарда гривен;
  • 141 заведение получило оплаты от НСЗУ уже и за октябрь на общую сумму 101,8 миллионов гривен

То есть НСЗУ уже перечислила заведениям более 1,3 миллиардов гривен на выплату повышенных зарплат медикам в сентябре и в октябре.

Напоминаем, согласно решению правительства, с 1 сентября зарплаты медицинским работникам учреждений специализированной и экстренной медицинской помощи повышены:

  • врачам — на 70% от должностного оклада, определенного по 14 тарифному разряду Единой тарифной сетки;
  • специалистам с базовым и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей — на 50% от минимальной заработной платы;
  • младшим медицинским сестрам — на 25% от минимальной заработной платы
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Алина Сидорова

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