Налогоплательщики, которые имеют имеют информацию о нарушении антикоррупционного законодательства , должны передавать ее налоговикам. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области.

Главное управление ГНС в Николаевской области сотрудничает с лицами, которые добросовестно сообщают о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины от 14 октября 2014 года № 1700 «О предотвращении коррупции» с изменениями и дополнениями (далее — Закон № 1700) «О предотвращении коррупции». Лица, которые оказывают помощь в предотвращении и противодействии коррупции, находятся под защитой государства. Сообщают в пресс-службе ГНС в Николаевской.

В случае наличия информации о нарушителях антикоррупционного законодательства граждане должны информировать отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции ГУ ГНС в Николаевской области любоым удобным способом, в частности:

по почте: 54001, г. Николаев, ул. Лягина, 6;

по электронной почте: mk.anticor@tax.gov.ua; mk.chief.anticor@tax.gov.ua;

по телефону: (0512) 50-19-13.

Рассмотрение сообщений осуществляется в соответствии с решением Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции от 06.07.2017 № 286 и Порядком организации работы с сообщениями о коррупции, внесенными обличителями, в органах Государственной налоговой службы, утвержденного приказом ГНС Украины от 27.02.2020 №108.

Информация в сообщении должна содержать один или несколько из таких признаков:

для сообщений о коррупции — фактах о нарушении требований Закона лицами, указанными в статье 3 Закона, в частности:

нарушение ограничений относительно получения подарка, предусмотренного статьей 23 Закона №1700;

предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

нарушение установленных Законом ограничений относительно получения льгот, услуг и имущества органами государственной власти и органами местного самоуправления;

нарушение требований относительно ограничения совместной работы близких лиц, предусмотренных статьей 27 Закона №1700;

нарушение требований относительно ограничения относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, предусмотренных статьей 25 Закона №1700;

несоблюдение актов законодательства по вопросам этичного поведения;

нарушение требований финансового контроля, предусмотренного статьями 45-46, 48-52 Закону №1700;

нарушения, связанные с организацией работы по предотвращению и выявлению коррупции;

нарушение требований проведения специальной проверки, предусмотренной статьей 56 Закона №1700;

Сообщения подлежат рассмотрению при наличии таких реквизитов:

фамилии, имя, отчество лица, которое вероятно сделало правонарушение, его должность и место работы;

текста сообщения, который содержит информацию о фактах совершения коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, другого нарушения Закона, нарушения требований Закона Украины «О политических партиях в Украине», который может быть проверен;

фамилии, имя, отчество, адрес и подпись лица, которое послало сообщение (автор сообщения).

Также в информации обращается внимание на то, что требования к анонимным сообщениям о коррупции и порядке их рассмотрения определяются частью пятой статьи 53 Закона №1700.