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О правовых аспектах дистанционной работы во время карантина рассказали в координационном центре по предоставлению правовой помощи

О правовых аспектах дистанционной работы во время карантина рассказали в координационном центре по предоставлению правовой помощи
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Из-за распространения COVID-19 много предприятий, учреждений и организаций перевели своих работников на дистанционную (надомную) работу. Какие особенности такой формы труда, рассказывает специалист Коломыйского местного центра по предоставлению БВПП Светлана Шепетюк.

В соответствии со статьей 60 Кодекса законов о труде Украины дистанционная (надомная) работа — это такая форма организации труда, когда работа выполняется работником по месту его жительства или в другом месте по его выбору, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий, но вне помещения работодателя.

Рабочее время и его продолжительность

Правила внутреннего трудового распорядка на таких работников не распространяются, если иное не предусмотрено трудовым договором. Работники, работающие дистанционно, распределяют свое робочее время самостоятельно.

Общая продолжительность рабочего времени при этом не может превышать 40 часов в неделю, а для работников в возрасте от 16 до 18 лет — 36 часов в неделю, человек в возрасте от 15 до 16 лет (учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих в период каникул) — 24 часа в неделю.

Изменение существенных условий труда

Статья 32 Кодекса законов о труде Украины возлагает обязанность на работодателя предупредить работника не менее чем за 2 месяца об изменениях существенных условий труда, в частности, систем и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установлении или отмене неполного рабочего времени и тому подобное.

Вместе с тем согласно Закона Украины от 17 марта 2020 № 530-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» на период установления карантина работодатель может поручить работнику, выполнять в течение определенного периода работу, которая определена трудовым договором, дома, а также предоставлять работнику с его согласия отпуск.

Также, по желанию работник может самостоятельно обратиться к работодателю с просьбой об изменении его условий труда. Для этого работнику нужно написать заявление о переводе его на дистанционную (надомную) работу на период объявленного карантина. В таком случае не действует требование о двухмесячном сроке по предупреждению об изменениях существенных условий труда.

На основании заявления работодатель может сразу выдать приказ на перевод работника на дистанционную (надомную) работу. Вместе с тем, в приказе работодатель также может предусмотреть требования, которые работник должен соблюдать при исполнении своих обязанностей в условиях дистанционной (надомной) работы, например, по способу связи между работодателем и работником, предоставление информации о начале и окончании рабочего дня, отчет о проделанной работе в течение рабочего дня и другие вопросы, касающиеся организации рабочего процесса.

Оплата труда

Согласно статье 60 Кодекса законов о труде Украины дистанционная (надомная) работа предусматривает оплату труда в полном объеме и в сроки, определенные действующим трудовым договором, если работник и работодатель письменно не договорились об ином. Кроме того, статьей 22 Закона Украины «Об оплате труда» предусмотрено, что субъекты организации оплаты труда не имеют права в одностороннем порядке принимать решения по вопросам оплаты труда, ухудшающие условия, установленные законодательством, соглашениями и коллективными договорами.

Следует помнить, что права работников, предусмотренные законодательством и трудовым договором, при дистанционной (надомной) работе сохраняются в полном объеме.

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Людмила Александрова

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