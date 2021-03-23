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О развитии рек в Николаеве

dsc03063 1 - О развитии рек в Николаеве
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В связи с процессом формирования Генерального плана города и разработкой целевой программы развития рек и маломерного судоходства в городе Николаеве актуальным вопросом является то, каким образом будет выглядеть береговая линия города, которая имеет протяженность более 130 км. Для николаевцев этот вопрос важен, ведь почти у всех горожан в шаговой доступности есть реки, и гарантированное им право на доступ к водоемам, что гарантируется законом Украины. Об этом говорили на мероприятии с участием главного архитектора Николаева Андрея Цымбала, представителей рабочей группы по разработке целевой программы развития рек и заинтересованных лиц.

Учитывая, что письменные предложения в Генеральный план Николаева принимались до 5 марта 2021 года, то это мероприятие должно было ознакомить участников с существующей ситуацией на этот день.
Живое обсуждение вызвал вопрос развития береговой линии и создания комфортных условий для отдыха николаевцев и гостей города, в то же время обеспечивая возможность создания марин, яхтинга, в частности строительства порт-хранилищ.

Так, для мкр. Намыв и мкр. Лески одним из вопросов, который был озвучен, касался экологии, а именно необходимости обеспечения возможности очистки реки и береговой линии от камышей, в это же время, отмечено, что уничтожение растений может существенно повлиять на речную экосистему. А для жителей мкр. Северный почти отсутствует возможность культурного и безопасного отдыха на берегу реки, что в летний период побуждает жителей искать подобные места ближе к центру Николаева.

Важным для представителей кластера морского сервиса и яхтинга вопрос, каким образом может быть обеспечена зимовка, ведь необходимо создать условия, которые защитят плавсредства от негативных погодных условий штормов, как вариант, это создание бухт, но где, кем и как?

Участники обсуждения обратили внимание также на то, что реки, как живые организмы со временем меняются, в частности их глубина, береговая линия и прочее, поэтому своевременность принятия решений по вопросам развития и наработки программных документов должны не затягиваться во времени, потому что частично потеряет актуальность и будет требовать корректировок.

Как повлияет возможное дноуглубления на экосистему год и другие вопросы планируется обсудить в ходе последующих мероприятий.

Результатом данной встречи станут наработки вопросов, касающихся возможных корректировок в процессе разработки Генерального плана города относительно береговой линии и будут на контроле у ​​главного архитектора города Николаева Цимбала.

по информации Центра поддержки бизнеса

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Алина Сидорова

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