Главное управление ГНС в Николаевской области информирует о

декларировании налоговых обязательств по акцизному налогу с реализации

горючего и спирта этилового.

Обращаем внимание, что в соответствии с изменениями, внесенными в

Порядок заполнения и предоставления декларации акцизного налога,

утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 23.01.2015 № 14,

с изменениями и дополнениями (далее — Порядок), приказом Министерства

финансов Украины от 08.12.2020 № 747, для плательщиков акцизного налога,

которые реализуют горючее или спирт этиловый (п.п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212

Налогового кодекса Украины (далее — Кодекс), изменен порядок отображения в

дополнении 11 (суммы акцизного налога с реализации горючего) и в

дополнении 12 (суммы акцизного налога с реализации спирта этилового) в

Декларацию объемов реализованного/полученного горючего по показателям

акцизных накладных/расчетов корректировки к акцизным накладным.

Так, в частности:

в графах 4 и 5 отмечаются объемы полученного/реализованного

горючего/спирта этилового субъектом хозяйственной деятельности в отчетном

периоде, отмеченные во вторых/первых экземплярах, зарегистрированных в

Едином реестре акцизных накладных:

акцизных накладных, составленных в отчетном периоде;

расчетов корректировки к акцизным накладным, которыми

корректируются показатели акцизной накладной, составленной в отчетном

периоде.

Согласно п. 46.4 ст. 46 Кодекса в дополнении 10 к Декларации плательщик

налога может предоставить расшифровку к дополнению 1 1 и/или дополнению 1 2

относительно объемов полученной/реализованной подакцизной продукции, на

которую составлены акцизные накладные в предыдущих отчетных периодах, по

акцизным составам/акцизным составам передвижным с указанием их

уникального номера в разрезе товаров (продукции) по кодам согласно УКТ

ВЭД.

Напоминаем, что согласно п. 120.1 ст. 120 Кодекса, неподача или

несвоевременное предоставление налогоплательщиком или другими лицами,

обязанными насчитывать и платить налоги и сборы, налоговых деклараций

(расчетов), а также другой отчетности, обязанность предоставления которой в

контролирующие органы предусмотрена Кодексом, влекут за собой наложение

штрафа в размерах, предусмотренных этой статьей, за каждую такую неподачу

или несвоевременное предоставление.

Более детально об этом разъяснении можно узнать на вебпортале ГНС

Украины по ссылке: https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove —

zakonodavstvo/listi — dps/75317.html

Главное управление ГНС в Николаевской области