Главное управление ГНС в Николаевской области информирует о
декларировании налоговых обязательств по акцизному налогу с реализации
горючего и спирта этилового.
Обращаем внимание, что в соответствии с изменениями, внесенными в
Порядок заполнения и предоставления декларации акцизного налога,
утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 23.01.2015 № 14,
с изменениями и дополнениями (далее — Порядок), приказом Министерства
финансов Украины от 08.12.2020 № 747, для плательщиков акцизного налога,
которые реализуют горючее или спирт этиловый (п.п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212
Налогового кодекса Украины (далее — Кодекс), изменен порядок отображения в
дополнении 11 (суммы акцизного налога с реализации горючего) и в
дополнении 12 (суммы акцизного налога с реализации спирта этилового) в
Декларацию объемов реализованного/полученного горючего по показателям
акцизных накладных/расчетов корректировки к акцизным накладным.
Так, в частности:
в графах 4 и 5 отмечаются объемы полученного/реализованного
горючего/спирта этилового субъектом хозяйственной деятельности в отчетном
периоде, отмеченные во вторых/первых экземплярах, зарегистрированных в
Едином реестре акцизных накладных:
акцизных накладных, составленных в отчетном периоде;
расчетов корректировки к акцизным накладным, которыми
корректируются показатели акцизной накладной, составленной в отчетном
периоде.
Согласно п. 46.4 ст. 46 Кодекса в дополнении 10 к Декларации плательщик
налога может предоставить расшифровку к дополнению 1 1 и/или дополнению 1 2
относительно объемов полученной/реализованной подакцизной продукции, на
которую составлены акцизные накладные в предыдущих отчетных периодах, по
акцизным составам/акцизным составам передвижным с указанием их
уникального номера в разрезе товаров (продукции) по кодам согласно УКТ
ВЭД.
Напоминаем, что согласно п. 120.1 ст. 120 Кодекса, неподача или
несвоевременное предоставление налогоплательщиком или другими лицами,
обязанными насчитывать и платить налоги и сборы, налоговых деклараций
(расчетов), а также другой отчетности, обязанность предоставления которой в
контролирующие органы предусмотрена Кодексом, влекут за собой наложение
штрафа в размерах, предусмотренных этой статьей, за каждую такую неподачу
или несвоевременное предоставление.
Более детально об этом разъяснении можно узнать на вебпортале ГНС
Украины по ссылке: https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove —
zakonodavstvo/listi — dps/75317.html
Главное управление ГНС в Николаевской области
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