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Об уплате физическими лицами земельного налога

zemelnyj nalog - Об уплате физическими лицами земельного налога
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Применяется ли ответственность за несвоевременную уплату физическим лицом земельного налога, если налоговое сообщение-решение не вручено лично физическому лицу (под расписку) или послано без сообщения о вручении (оставлено в почтовом ящике)? Как определить в таком случае срок уплаты?

Главное управление ГНС в Николаевской области информирует, что в соответствии со ст. 269 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ) плательщиками земельного налога являются владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи. Объектами налогообложения земельным налогом являются земельные участки, которые находятся в собственности или пользовании и земельные доли (паи), которые находятся в собственности.

Учет физических лиц — плательщиков налога и начисления соответствующих сумм проводятся контролирующими органами по месту нахождения земельного участка ежегодно до 01 мая. Начисление физическим лицам сумм налога проводится контролирующими органами (по месту нахождения земельного участка), которые направляют (вручают) плательщику по месту его регистрации до 01 июля текущего года налоговое сообщение -решение о внесении налога за установленной формой.

Следует отметить, что документы считаются должным образом врученными, если они направлены по адресу (местонахождению, налоговому адресу) налогоплательщика заказным письмом с сообщением о вручении или лично вручены налогоплательщику (его представителю). Плата за землю физическими лицами платится в течение 60 дней со дня вручения налогового сообщения — решения.

В случае, если налогоплательщик не платит согласованную сумму денежного обязательства в течение сроков, определенных НКУ, такой налогоплательщик привлекается к ответственности в виде штрафа в таких размерах: при задержке до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства, — в размере 10 проц. погашенной суммы налогового долга; при задержке более 30 календарных дней, следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства, — в размере 20 проц. погашенной суммы налогового долга.

В случае, если контролирующий орган не послал (не вручил) физическому лицу налоговое/налоговые сообщение-решение по налогу на имущество в сроки, установленные соответствующими нормами НКУ, физические лица освобождаются от ответственности, предусмотренной НКУ за несвоевременную уплату налогового обязательства.

Таким образом, если налоговое сообщение-решение направлено (вручено) физическому лицу — плательщику платы за землю (его представителю) до 01 июля текущего года по месту его регистрации или адресу (местонахождению, налоговому адресу) с сообщением о вручении и физическое лицо не уплатило плату за землю в указанные НКУ сроки, то такому физическому лицу насчитывается штраф и пеня в зависимости от количества дней задержки уплаты согласованной суммы налогового обязательства по земельному налогу или арендной плате за земельные участки государственной и коммунальной собственности. Если налоговое сообщение-решение не вручено физическому лицу или послано листом без сообщения о вручении, налоговые обязательства считаются несогласованными.

Главное управление ГНС в Николаевской области

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Людмила Александрова

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