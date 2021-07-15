С целью культурно-образовательного развития, формирование у детей и подростков национальной идентичности, патриотического воспитания; социальной поддержки талантливой молодежи, содействия их самореализации и творческому развитию, активного привлечения творческой молодежи к социально-значимой деятельности, Благотворительный фонд «Объединение мировых культур», Украинский координационный центр по повышению правового образования населения, Украинская молодежная правовая ассамблея при поддержке Департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации, Министерства молодежи и спорта Украины, проводят Всеукраинский конкурс рисунков и фотографий «Что для меня Украина?», приуроченный ко Дню Независимости Украины.

К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 3 до 18 лет из Украины и украинской диаспоры разных стран мира.

Конкурс проводится по двум категориям — фотография и рисунок.

Конкурсная работа (в отсканированном формате, JPEG) вместе с заявкой (с указанием фамилии, имени и отчества конкурсанта, даты рождения, контактного телефона, электронного адреса, места проживания, контактной информации законных представителей, названия номинации, названия конкурсной работы и короткого (1-2 предложения) описание изображенного на рисунке или фото) подается в Организационный комитет, путем направления соответствующего письма на электронный адрес uwcfua@gmail.com (обязательно указать в теме письма — «Что для меня Украина») до 13 августа 2021 года включительно.