Сегодня Четверг, 15 июля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

skver junyh geroev 600x400 -

«Бюджетная» комиссия горсовета одобрила выделение 5 млн гривен на сквер с флагом

image.php 1 600x400 - Объявлен Всеукраинский конкурс рисунков и фотографий «Что для меня Украина?

Объявлен Всеукраинский конкурс рисунков и фотографий «Что для меня Украина?»

2020 06 05 ingmost 600x400 - В понедельник и среду в Николаеве разведут мосты

В понедельник и среду в Николаеве разведут мосты

Road forest trees mountains 1920x1200 600x400 - В Николаеве хотят построить дорогу, которая соединит улицы Индустриальную и Озерную

В Николаеве хотят построить дорогу, которая соединит улицы Индустриальную и Озерную

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

К нам едет ревизор!

Главная страница » Blog » Культура » Объявлен Всеукраинский конкурс рисунков и фотографий «Что для меня Украина?”

Объявлен Всеукраинский конкурс рисунков и фотографий «Что для меня Украина?»

image.php 1 - Объявлен Всеукраинский конкурс рисунков и фотографий «Что для меня Украина?
0

С целью культурно-образовательного развития, формирование у детей и подростков национальной идентичности, патриотического воспитания; социальной поддержки талантливой молодежи, содействия их самореализации и творческому развитию, активного привлечения творческой молодежи к социально-значимой деятельности, Благотворительный фонд «Объединение мировых культур», Украинский координационный центр по повышению правового образования населения, Украинская молодежная правовая ассамблея при поддержке Департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации, Министерства молодежи и спорта Украины, проводят Всеукраинский конкурс рисунков и фотографий «Что для меня Украина?», приуроченный ко Дню Независимости Украины.

К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 3 до 18 лет из Украины и украинской диаспоры разных стран мира.

Конкурс проводится по двум категориям — фотография и рисунок.

Конкурсная работа (в отсканированном формате, JPEG) вместе с заявкой (с указанием фамилии, имени и отчества конкурсанта, даты рождения, контактного телефона, электронного адреса, места проживания, контактной информации законных представителей, названия номинации, названия конкурсной работы и короткого (1-2 предложения) описание изображенного на рисунке или фото) подается в Организационный комитет, путем направления соответствующего письма на электронный адрес uwcfua@gmail.com (обязательно указать в теме письма — «Что для меня Украина») до 13 августа 2021 года включительно.

Spread the love
  • 125
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В понедельник и среду в Николаеве разведут мосты
Next post "Бюджетная" комиссия горсовета одобрила выделение 5 млн гривен на сквер с флагом

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

condo 2618421 1280 600x400 - Фонд госимущества запустил бесплатный сервис автоматической оценки объектов недвижимости

Фонд госимущества запустил бесплатный сервис автоматической оценки объектов недвижимости

dija vdoma 600x400 - Приложение Дома больше не нужно загружать по возвращению из-за границы

Приложение Дома больше не нужно загружать по возвращению из-за границы

200784655 849415145672746 5991017444425604429 n 427x400 - Юного николаевца пригласили в Чикаго представить собственные идеи в области ядерной энергетики

Юного николаевца пригласили в Чикаго представить собственные идеи в области ядерной энергетики