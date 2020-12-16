Главное управление ГНС в Николаевской области информирует, что 10 декабря 2020 года вступил в силу Закон Украины от 1 декабря 2020 года №1017-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) за жалобами относительно нарушения установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций» (дальше — Закон № 1017).
Следует отметить, что с 1 января 2021 года применения РРО/ПРРО предпринимателями предусмотрено лишь для трех отраслей: медикаменты и лекарственные средства, сложная бытовая техника и ювелирные изделия.
Для других предпринимателей, которые, например, ведут продажу в Интернете, продают текстиль, реализовывают запчасти, товары, бывшие в употреблении и другие, применение РРО/ПРРО переносится на один год, то есть — с 1 января 2022 года.
Для предпринимателей первой группы применения РРО не предусмотрено вообще.
Отменены штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов, то есть в кассе; за неподачу фискальных отчетов ПРРО; за отсутствие предыдущего программирования товаров в РРО/ПРРО; за не создание контрольной ленты в ПРРО.
Отменяется механизм компенсации части штрафных санкций покупателю (потребителями) по жалобам относительно нарушения установленного порядка проведения расчетных операций, то есть механизм Кешбек.
Лимиты относительно осуществления плательщиками единого налога привязаны теперь к минимальной заработной плате:
- 1 группа — 167 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года;
- 2 группа — 834 минимальных заработных плат;
- 3 группа — 1167 минимальных заработных плат.
При этом лимит использования РРО привязан до 220 минимальных заработных плат, состоянием на 1 января каждого года.
Главное управление ГНС в Николаевской области.
88