В Николаевском областном краеведческом музее «Старофлотские казармы» 25 января открыли уникальную выставку обломков метеоритов, передает Укринформ.

По словам старшого научного сотрудника экспозиционного отдела музея Анны Веденеевой, экспозиция демонстрируется впервые и приурочена к 75-й годовщине со времени падения метеоритного дождя «Крымка» — одного из четырех, когда-либо падавших на территории Уркаины.

«21 января 1946 возле села Крымка Первомайского района Николаевской области упал крупный метеорит. Его падение наблюдали не только на территории Николаевщины, но и в Одесской, Кировоградской и даже в некоторых районах Киевской и Полтавской областей. В с. Крымка организовали сбор обломков под руководством ученых астрономической обсерватории Одесского государственного университета. С 1946 до 1954 года там было собрано 78 экземпляров общим весом 39,646 кг », — рассказала Веденеева.

По ее словам, метеорит редкий, так как содержит уникальную информацию о физико-химических процессах, происходящих на ранних этапах формирования Солнечной системы. Согласно нормам законодательства, такие метеориты должны храниться только в научно-природоведческих музеях республиканского значения при Академии наук. Поэтому все обломки забрали на хранение в национальный научно-природоведческий музей НАН Украины, а в Николаев прислали муляж.

Научные сотрудники академии наук Украины профессор Вера Семененко и кандидат геологических наук Кирилл Шкуренко, которые занимались исследованиями метеорита, в своей работе под названием «История падения метеорита« Крымка »отметили, что он относится к одному из четырех известных в Украине метеоритных дождей (Крымка, Княгиня , Октябрьский Хутор и Красный Кут). Причем только два из них — Княгиня и Крымка — широко известные в мире как среди исследователей, так и среди коллекционеров.

По утверждению ученых, «Крымка» имеет научную ценность из-за вещества, из которого состоит. Ведь относится к малоизмененным в космосе хондритов и является свидетелем ранних процессов в протопланетной газопылевой туманности. Межхондровая часть метеорита никогда не нагревалась до температуры плавления-испарения и является индикатором условий зарождения и эволюции первоначального вещества, из которого впоследствии образовались планеты Солнечной системы, в том числе и Земля.

Также на «метеоритной» выставке в музее представлены и другие экспонаты. В частности, это обломки метеоритов из коллекции Эммануила Францова, которая стала основой при создании естественно-исторического музея в г. Николаеве в 1913 году. Они содержат железо (шлифы) и весят 130 граммов и 31,5 граммов соответственно. Есть здесь и еще одна интересная находка — обломок Сихотэ-Алинского метеорита, который входит в десятку крупнейших в мире (общая масса до 100 тонн). Его прислал в Николаев еще в 1959 году Комитет по метеоритам Академии наук СССР. Он тоже железный, его масса 515 граммов.

До сих пор все эти экспонаты находились в фондах музея и ни разу не выставлялись для широкой общественности.